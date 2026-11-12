Argentina destinará apenas $39 por mes para proteger cada hectárea de bosque nativo en el 2027

A través de la iniciativa presupuestaria, el Gobierno nacional dispuso que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos reciba únicamente $24.668 millones, una cifra que contrasta fuertemente con los $606.304 millones que corresponderían según los cálculos técnicos de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Según un informe detallado por Meteored, esta brecha económica implica que el Estado asignará para la protección de bosques nativos un total de $466 por hectárea al año, una cifra irrisoria que equivale a un financiamiento de apenas $39 por mes por hectárea. El análisis publicado por el medio meteorológico alerta que esta desinversión reduce a niveles críticos la capacidad técnica y operativa de control ambiental en las provincias.