En el estado brasileño de Río de Janeiro, algunas cárceles tienen una particularidad poco habitual. En lugar de limitarse a alojar personas privadas de libertad, también funcionan como viveros forestales. Allí, los internos recolectan semillas, cultivan árboles nativos y participan en la recuperación de bosques degradados.
Pusieron a los presos a plantar árboles: ya produjeron millones de ejemplares para recuperar la Mata Atlántica
Con 8 viveros, 3 de ellos en cárceles, el proyecto busca restaurar 2.000 hectáreas y proteger cuencas hídricas clave para el suministro de agua en Río de Janeiro.
El programa se llama Replantando Vida y, en sus 25 años de funcionamiento, consiguió plantar 4,5 millones de ejemplares de la Mata Atlántica y recuperar aproximadamente 2.000 hectáreas. La iniciativa pertenece a la compañía estatal de agua y saneamiento CEDAE y comenzó en 2001, inicialmente con 30 participantes que trabajaban en tareas vinculadas al abastecimiento de agua.
Las cárceles de Brasil que funcionan como viveros: los internos cultivan árboles para recuperar bosques y proteger ríos
Las cárceles de Brasil que funcionan como viveros, los internos cultivan árboles para recuperar bosques y proteger ríos. En 2008 incorporó formalmente la restauración forestal, con equipos destinados a recuperar las márgenes del río Macacu. El funcionamiento es concreto. Los participantes reciben capacitación para recolectar semillas, producir plantines en viveros, trasladarlos y plantarlos en zonas degradadas.
Una parte de los viveros funciona dentro de establecimientos penitenciarios, mientras que otros equipos salen a trabajar en terrenos destinados a proteger ríos, nacientes y reservas de agua. Actualmente, el programa cuenta con ocho viveros forestales, tres de ellos ubicados dentro de cárceles. Allí se cultivan unas 260 especies nativas de la Mata Atlántica, incluidas 40 amenazadas de extinción. La capacidad de producción alcanza los 2,3 millones de plantines anuales.
Convirtieron el trabajo penitenciario en un proyecto ambiental y social
El componente social es tan importante como el ambiental. Según los datos publicados por CEDAE en mayo de 2026, alrededor de 6.000 personas privadas de libertad participaron en el proyecto desde su creación y actualmente más de 550 trabajan en distintas actividades de la compañía. Reciben un salario mínimo, transporte y alimentación. Además, por cada tres días trabajados pueden reducir un día de condena, de acuerdo con la legislación brasileña.
Uno de los principales objetivos ambientales es proteger las cuencas que abastecen de agua a millones de habitantes. Entre ellas se encuentra la del río Guandu, fundamental para el suministro de agua de la región metropolitana de Río de Janeiro. La recuperación de sus márgenes permite reducir la degradación de los suelos, proteger las fuentes de agua y recuperar corredores de vegetación.
El programa también tiene una dimensión de mayor escala. En 2023 se lanzó el Corredor Tinguá-Bocaina, un proyecto que prevé restaurar más de 30.000 hectáreas hasta 2050 mediante la plantación de 70 millones de ejemplares de árboles.
La iniciativa ganó visibilidad internacional en octubre de 2026, cuando recibió uno de los Premios Verdes, en la categoría Desarrollo Humano, durante una ceremonia celebrada en Cuenca, Ecuador. Su impulsor, Alan Abreu, explicó que actualmente unas 600 personas trabajan en el programa y defendió la posibilidad de reproducirlo en otros países latinoamericanos.
En pocas palabras
- Presos en Brasil: Más de 550 internos participan en un programa de reforestación.
- Mata Atlántica: Se plantaron 4,5 millones de árboles y se recuperaron 2.000 hectáreas.
- Objetivos: Restaurar bosques, proteger cuencas hídricas y reducir condenas.