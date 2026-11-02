Pusieron a los presos a plantar árboles: ya produjeron millones de ejemplares para recuperar la Mata Atlántica

Una parte de los viveros funciona dentro de establecimientos penitenciarios, mientras que otros equipos salen a trabajar en terrenos destinados a proteger ríos, nacientes y reservas de agua. Actualmente, el programa cuenta con ocho viveros forestales, tres de ellos ubicados dentro de cárceles. Allí se cultivan unas 260 especies nativas de la Mata Atlántica, incluidas 40 amenazadas de extinción. La capacidad de producción alcanza los 2,3 millones de plantines anuales.

Convirtieron el trabajo penitenciario en un proyecto ambiental y social

El componente social es tan importante como el ambiental. Según los datos publicados por CEDAE en mayo de 2026, alrededor de 6.000 personas privadas de libertad participaron en el proyecto desde su creación y actualmente más de 550 trabajan en distintas actividades de la compañía. Reciben un salario mínimo, transporte y alimentación. Además, por cada tres días trabajados pueden reducir un día de condena, de acuerdo con la legislación brasileña.

Uno de los principales objetivos ambientales es proteger las cuencas que abastecen de agua a millones de habitantes. Entre ellas se encuentra la del río Guandu, fundamental para el suministro de agua de la región metropolitana de Río de Janeiro. La recuperación de sus márgenes permite reducir la degradación de los suelos, proteger las fuentes de agua y recuperar corredores de vegetación.

El programa también tiene una dimensión de mayor escala. En 2023 se lanzó el Corredor Tinguá-Bocaina, un proyecto que prevé restaurar más de 30.000 hectáreas hasta 2050 mediante la plantación de 70 millones de ejemplares de árboles.

La iniciativa ganó visibilidad internacional en octubre de 2026, cuando recibió uno de los Premios Verdes, en la categoría Desarrollo Humano, durante una ceremonia celebrada en Cuenca, Ecuador. Su impulsor, Alan Abreu, explicó que actualmente unas 600 personas trabajan en el programa y defendió la posibilidad de reproducirlo en otros países latinoamericanos.