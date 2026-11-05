Madrid proyecta crear un cinturón forestal de 75 kilómetros para conectar parques, recuperar terrenos degradados y transformar el paisaje de sus alrededores. El proyecto, llamado Bosque Metropolitano, no será una hilera continua de árboles, sino una infraestructura verde formada por nuevos bosques, parques existentes, matorrales, caminos y corredores ecológicos.
Madrid quiere levantar una muralla de árboles de 75 kilómetros y destinar 149 millones para crear el mayor bosque urbano
El ambicioso plan de Madrid para crear el bosque urbano más grande de Europa implica una inversión de 149 millones de euros y la plantación de especies autóctonas.
Se divide en cinco ámbitos. Su trazado busca enlazar espacios naturales como El Pardo, Valdelatas y la Casa de Campo, y continuar hacia el sureste por los entornos de los ríos Manzanares y Jarama. Busca conectar zonas verdes y facilitar el desplazamiento de personas y fauna.
Madrid quiere poner miles de árboles entre la ciudad y el asfalto: así será su muralla verde de 75 kilómetros
La planificación municipal para este bosque contempla 4.984 hectáreas de superficie forestal y una avenida forestal de 146 kilómetros. Se sumarían 563 kilómetros de caminos, una red ciclista de 185 kilómetros, 78 pasarelas y 20 ecoconectores para salvar carreteras y otras infraestructuras.
El bosque estará compuesto por especies autóctonas adaptadas al clima madrileño, como encinas, álamos, acebuches, madroños, pinos piñoneros, fresnos y olmos. También habrá arbustos como romero, tomillo, jara y retama. La elección busca recuperar paisajes propios de la región.
¿Cuánto costará este bosque?
En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Ayuntamiento en 2021, el Bosque Metropolitano figuraba como uno de los proyectos tractores, con una inversión prevista de 149 millones de euros. Esa cifra corresponde a aquella planificación, no debe confundirse con dinero ya gastado ni con una nueva partida íntegra aprobada para 2026.
Las cuentas municipales de este año mantienen inversiones concretas en actuaciones del bosque, como el Anillo Verde de Villaverde, la Cuña Norte de O’Donnell y el arroyo Butarque.
El Ayuntamiento sostiene que el anillo ayudará a reducir el efecto isla de calor, absorber dióxido de carbono, restaurar espacios degradados y ofrecer rutas para caminar y pedalear. Según sus estimaciones, cerca de un millón de madrileños tendrán alguna zona del bosque a menos de 15 minutos a pie. Son beneficios previstos, cuyo alcance dependerá de que los tramos se ejecuten, se conecten y reciban mantenimiento.
En pocas palabras
- Madrid planea un cinturón forestal de 75 kilómetros para conectar parques y recuperar terrenos degradados.
- El proyecto Bosque Metropolitano implica una inversión de 149 millones de euros y la plantación de especies autóctonas.
- Se busca reducir el efecto isla de calor y absorber dióxido de carbono, beneficiando a cerca de un millón de madrileños.