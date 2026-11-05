Madrid quiere levantar una muralla de árboles de 75 kilómetros y destinar 149 millones para crear el mayor bosque urbano

El bosque estará compuesto por especies autóctonas adaptadas al clima madrileño, como encinas, álamos, acebuches, madroños, pinos piñoneros, fresnos y olmos. También habrá arbustos como romero, tomillo, jara y retama. La elección busca recuperar paisajes propios de la región.

¿Cuánto costará este bosque?

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Ayuntamiento en 2021, el Bosque Metropolitano figuraba como uno de los proyectos tractores, con una inversión prevista de 149 millones de euros. Esa cifra corresponde a aquella planificación, no debe confundirse con dinero ya gastado ni con una nueva partida íntegra aprobada para 2026.

Las cuentas municipales de este año mantienen inversiones concretas en actuaciones del bosque, como el Anillo Verde de Villaverde, la Cuña Norte de O’Donnell y el arroyo Butarque.

El Ayuntamiento sostiene que el anillo ayudará a reducir el efecto isla de calor, absorber dióxido de carbono, restaurar espacios degradados y ofrecer rutas para caminar y pedalear. Según sus estimaciones, cerca de un millón de madrileños tendrán alguna zona del bosque a menos de 15 minutos a pie. Son beneficios previstos, cuyo alcance dependerá de que los tramos se ejecuten, se conecten y reciban mantenimiento.