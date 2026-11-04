Árbol frutal: cuáles son los mejores días de noviembre para podar un naranjo, según el calendario lunar

El cuidado de los árboles frutales requiere atención a distintos detalles para mantener su estructura y favorecer su desarrollo. Durante noviembre, quienes disfrutan de la jardinería pueden aprovechar determinadas fechas del calendario lunar para organizar las tareas de mantenimiento del naranjo. Las fases de la Luna ofrecen una guía tradicional para elegir cuándo podar el ejemplar.
Cuáles son los mejores días de noviembre para podar el árbol de naranjas según el calendario lunar
El calendario lunar de este mes destaca dos fechas para realizar trabajos relacionados con la poda del árbol de naranjas. Cada etapa tiene características particulares que permiten organizar las intervenciones en el jardín.
- 9 de noviembre: día de Luna Nueva Esta fase se asocia tradicionalmente con las tareas de mantenimiento y limpieza de los árboles frutales. Es un buen momento para observar el estado general del naranjo, identificar ramas secas, quebradas o enfermas y planificar su eliminación. También conviene revisar el interior de la copa para detectar sectores demasiado densos.
- 17 de noviembre: jornada de Cuarto Creciente. Esta etapa se relaciona con el crecimiento de nuevos brotes. Para los naranjos jóvenes, es una fecha apropiada para realizar una poda de formación, orientada a definir las ramas principales y conseguir una copa equilibrada. La recomendación es evitar los cortes excesivos y conservar una estructura que permita la entrada de luz y la circulación del aire.
Cómo podar un árbol de naranjas correctamente
Para realizar esta tarea, es importante utilizar herramientas limpias y afiladas. Una poda adecuada permite retirar las partes deterioradas y mejorar la estructura del árbol frutal sin debilitarlo innecesariamente.
Estos son los pasos a seguir para podar un árbol de naranjas:
- Revisar el árbol: observar la copa y localizar ramas secas, rotas, enfermas o que se cruzan entre sí
- Desinfectar las herramientas: limpiar las tijeras de podar y la sierra antes de comenzar para evitar transmitir enfermedades
- Eliminar las ramas dañadas: realizar cortes limpios cerca del punto de unión, sin lastimar el tronco ni dejar muñones innecesarios
- Aclarar la copa: retirar algunas ramas que crecen hacia el interior y dificultan la circulación del aire
- Controlar los brotes: eliminar los chupones que crecen con demasiado vigor y compiten con las ramas principales
- Evitar excesos: conservar la estructura productiva del naranjo y no retirar grandes cantidades de follaje de una sola vez
Con estas recomendaciones, noviembre ofrece dos fechas para organizar la poda y mantener el árbol frutal en buenas condiciones.