Árbol frutal: cuáles son los mejores días de noviembre para podar un naranjo, según el calendario lunar

Cuáles son los mejores días de noviembre para podar el árbol de naranjas según el calendario lunar

El calendario lunar de este mes destaca dos fechas para realizar trabajos relacionados con la poda del árbol de naranjas. Cada etapa tiene características particulares que permiten organizar las intervenciones en el jardín.

9 de noviembre: día de Luna Nueva Esta fase se asocia tradicionalmente con las tareas de mantenimiento y limpieza de los árboles frutales . Es un buen momento para observar el estado general del naranjo , identificar ramas secas, quebradas o enfermas y planificar su eliminación. También conviene revisar el interior de la copa para detectar sectores demasiado densos.

día de Luna Nueva Esta fase se asocia tradicionalmente con las tareas de mantenimiento y limpieza de los . Es un buen momento para observar el estado general del , identificar ramas secas, quebradas o enfermas y planificar su eliminación. También conviene revisar el interior de la copa para detectar sectores demasiado densos. 17 de noviembre: jornada de Cuarto Creciente. Esta etapa se relaciona con el crecimiento de nuevos brotes. Para los naranjos jóvenes, es una fecha apropiada para realizar una poda de formación, orientada a definir las ramas principales y conseguir una copa equilibrada. La recomendación es evitar los cortes excesivos y conservar una estructura que permita la entrada de luz y la circulación del aire.

El naranjo es una de las plantas que requiere un conocimiento especial para su poda.

Cómo podar un árbol de naranjas correctamente

Para realizar esta tarea, es importante utilizar herramientas limpias y afiladas. Una poda adecuada permite retirar las partes deterioradas y mejorar la estructura del árbol frutal sin debilitarlo innecesariamente.