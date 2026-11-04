Llevan agua del océano hasta minas ubicadas en pleno desierto a casi 4.000 metros de altura: la obra que desafía a los Andes

El recorrido implica superar un desnivel de miles de metros. Para conseguirlo, el sistema incorpora cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia con capacidad para almacenar cerca de 49.500 metros cúbicos de agua. Además, incluye una turbina Pelton que permitirá recuperar parte de la energía aprovechando la diferencia de altura entre las instalaciones.

Un oasis para la minería, pero con desafíos ambientales

La desalación permite obtener agua dulce a partir del agua de mar mediante procesos como la ósmosis inversa. Esta tecnología separa las sales y otras sustancias del agua captada, pero también genera una corriente concentrada de salmuera que debe ser devuelta al océano bajo controles ambientales.

Precisamente, los posibles efectos de la captación de agua marina y de la descarga de salmuera forman parte de las preocupaciones planteadas por organizaciones y comunidades costeras. También se discuten los impactos sobre las actividades tradicionales y los usos del maritorio en el entorno de Punta Patache.

El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió una reclamación presentada por asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y anuló la autorización ambiental favorable del proyecto. El tribunal ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental revisar nuevamente aspectos relacionados con las comunidades del área y los posibles impactos sobre el medio marino, incluida la descarga hipersalina.

La construcción del sistema de impulsión comenzó en 2022. En abril de 2026, la empresa constructora Techint informó que había finalizado las obras del sistema de bombeo. Sin embargo, la planta desalinizadora y el transporte efectivo de agua deben considerarse por separado: completar las tuberías no significa que todo el proyecto esté funcionando a plena capacidad.