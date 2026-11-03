A  partir de este miércoles hay un corte de agua por 60 horas afectando el servicio en varias zonas

Entonces con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se iniciarán los trabajos de envainado del acueducto de 820 milímetros en la calle Brandsen entre Dorrego y San Martín.

Esto afectará el suministro de agua por un lapso estimado en 60 horas (toda la jornada del miércoles, jueves y hasta el viernes al mediodía) generando baja presión y posible falta de agua en algunos puntos de la red del centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Hay rehabilitación del Acueducto Brandsen y Plan de Recambio de Cañerías.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.