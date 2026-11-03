Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 4 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
A partir de este miércoles hay un corte de agua por 60 horas afectando el servicio en varias zonas
ABSA informó de un corte de agua para desde este miércoles hasta el viernes al medio día y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas por 60 horas
Para el transcurso de esta semana se han programado tareas como parte del avance de obras para la mejora del servicio de agua que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), en Bahía Blanca.
Entonces con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se iniciarán los trabajos de envainado del acueducto de 820 milímetros en la calle Brandsen entre Dorrego y San Martín.
Esto afectará el suministro de agua por un lapso estimado en 60 horas (toda la jornada del miércoles, jueves y hasta el viernes al mediodía) generando baja presión y posible falta de agua en algunos puntos de la red del centro, macrocentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.