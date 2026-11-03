Una empresa china quiso construir un megapuerto en América del Sur, pero 500 familias frenaron el proyecto

Pero este terreno elegido de América del Sur no estaba desocupado. En Cajueiro vivían alrededor de 500 familias dedicadas a la pesca artesanal, la agricultura familiar y la recolección de productos forestales. La comunidad tenía antecedentes de reconocimiento territorial por parte del propio Estado brasileño desde 1998, lo que generó un conflicto cuando las empresas comenzaron a reclamar la propiedad de esos terrenos.

500 familias, denuncias ambientales y una inversión china: el megapuerto que Brasil nunca llegó a construir

La disputa llegó a los tribunales. El Ministerio Público de Maranhão y la Defensoría Pública denunciaron superposiciones de títulos de propiedad, cuestionaron el procedimiento de licenciamiento ambiental y reclamaron que se respetaran los derechos de los habitantes. También se denunciaron intentos de expulsión y presiones sobre las familias para que abandonaran sus viviendas.

En febrero de 2018, un juez ordenó paralizar las obras de construcción tras un pedido del Ministerio Público. Entre los motivos señalados estaban la eliminación de vegetación protegida y las irregularidades en la autorización ambiental, además de que el terreno incluía zonas de manglar.

A los conflictos territoriales y judiciales se sumaron dificultades financieras y desacuerdos entre los socios. En 2021, CCCC anunció su salida del emprendimiento y, en febrero de 2022, se concretó la transferencia de su participación a la empresa brasileña Cosan. El resultado fue un proyecto portuario multimillonario que nunca llegó a materializarse como había sido anunciado.