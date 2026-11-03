Los escurridores de platos pasaron de moda: la tendencia ideal para cocinas pequeñas y con muchos utensilios

Los escurridores de platos son cosa de pasado.

Una de sus principales ventajas es que pueden enrollarse o plegarse después de utilizarlos. Así, ocupan muy poco espacio y se guardan fácilmente en un cajón o dentro de un armario. Esta característica resulta útil en departamentos y viviendas con cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta.

Además, muchos modelos están fabricados con barras de acero inoxidable recubiertas de silicona antideslizante. Estos materiales ofrecen resistencia a la humedad, facilitan la limpieza y permiten utilizar el accesorio para otras tareas, como apoyar recipientes calientes o lavar frutas y verduras, siempre que el fabricante lo indique.

Si querés incorporar esta tendencia en tu cocina, lo primero es medir el ancho de la pileta y comprobar que el accesorio tenga dimensiones compatibles. También conviene buscar modelos resistentes, fáciles de limpiar y con una estructura capaz de soportar el peso de la vajilla.

Fin del reinado del escurridor de platos.

En las cocinas donde se acumulan muchos utensilios, esta alternativa puede combinarse con organizadores verticales dentro de los armarios, separadores de cajones y estantes adicionales. De esta manera, cada elemento tiene su lugar y las superficies de trabajo quedan despejadas.

Otra ventaja es que estos escurridores presentan una estética minimalista que se integra fácilmente con diferentes estilos de decoración. Los acabados metálicos y los tonos neutros permiten mantener una apariencia limpia y moderna.