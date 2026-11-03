Históricamente, los escurridores de platos fueron un elemento indispensable en cualquier cocina. Ubicados junto a la pileta, permitían dejar secar vasos, cubiertos y vajilla después de lavarlos. Sin embargo, las nuevas tendencias en organización del hogar proponen una alternativa mucho más práctica, especialmente para quienes tienen poco espacio y necesitan guardar numerosos utensilios.
Los escurridores de platos pasaron de moda: la tendencia ideal para cocinas pequeñas y con muchos utensilios
Se trata de una tendencia perfecta para ganar espacio y orden, sin resignar elegancia y estilo dentro de la cocina
Fin del reinado de los escurridores de platos: la tendencia que le dará orden a tu cocina
Se trata de los escurridores plegables y enrollables de silicona o acero inoxidable, una solución funcional que permite aprovechar la superficie de la cocina sin mantener un accesorio voluminoso a la vista. Su diseño moderno y versátil los convierte en una de las opciones más interesantes para renovar este ambiente.
A diferencia de los modelos tradicionales, estos accesorios se colocan directamente sobre la pileta y funcionan como una superficie de apoyo para platos, vasos, ollas y otros utensilios recién lavados. De esta manera, el agua cae directamente en la bacha y evitás mojar la mesada.
Una de sus principales ventajas es que pueden enrollarse o plegarse después de utilizarlos. Así, ocupan muy poco espacio y se guardan fácilmente en un cajón o dentro de un armario. Esta característica resulta útil en departamentos y viviendas con cocinas pequeñas, donde cada centímetro cuenta.
Además, muchos modelos están fabricados con barras de acero inoxidable recubiertas de silicona antideslizante. Estos materiales ofrecen resistencia a la humedad, facilitan la limpieza y permiten utilizar el accesorio para otras tareas, como apoyar recipientes calientes o lavar frutas y verduras, siempre que el fabricante lo indique.
Si querés incorporar esta tendencia en tu cocina, lo primero es medir el ancho de la pileta y comprobar que el accesorio tenga dimensiones compatibles. También conviene buscar modelos resistentes, fáciles de limpiar y con una estructura capaz de soportar el peso de la vajilla.
En las cocinas donde se acumulan muchos utensilios, esta alternativa puede combinarse con organizadores verticales dentro de los armarios, separadores de cajones y estantes adicionales. De esta manera, cada elemento tiene su lugar y las superficies de trabajo quedan despejadas.
Otra ventaja es que estos escurridores presentan una estética minimalista que se integra fácilmente con diferentes estilos de decoración. Los acabados metálicos y los tonos neutros permiten mantener una apariencia limpia y moderna.