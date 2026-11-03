Ni en la puerta, ni debajo del árbol: dónde ubicar el pesebre para decorar diferente esta Navidad

Miles de casas comienzan a desempolvar las cajas con adornos para dar la bienvenida a las celebraciones de fin de año. Al momento de planificar la decoración, surge una de las preguntas más repetidas de cada diciembre: ¿cuál es el lugar idóneo dentro del hogar para armar el pesebre de Navidad?
Por años, la tradición dictó dos ubicaciones casi obligatorias: la base del arbolito o la entrada principal. No obstante, las nuevas tendencias del diseño de interiores invitan a romper con ese esquema y reubicar las figuras religiosas en un rincón estratégico que aporte armonía, elegancia y funcionalidad a los espacios habitables.
Por qué hay que evitar el pesebre en la base del árbol y la entrada de casa
Tanto el ingreso principal como la parte inferior del pino suelen ser zonas conflictivas en términos visuales y de circulación diaria. Colocar la representación del pesebre en la puerta expone las figuras a corrientes de aire, posibles caídas o tropezones de los visitantes.
Por otro lado, acumular el nacimiento junto a los regalos bajo las ramas del árbol genera una saturación de objetos a nivel del suelo que le resta protagonismo a la escena principal y recarga la vista.
El lugar ideal para poner el pesebre esta Navidad
Según indican los expertos en tendencia deco, el pesebre debe colocarse en superficies elevadas que permitan apreciarlo al plano de la vista. El lugar estrella para esta temporada son las mesas consolas o credenzas ubicadas en la pared principal del living o comerdor.
Elevar el nacimiento sobre un mueble auxiliar no solo jerarquiza las figuras de la Sagrada Familia, sino que también permite integrarlo con otros elementos decorativos de forma limpia.
Para lograr una ambientación moderna y sobria, los especialistas aconsejan aplicar las siguientes recomendaciones:
- Superficies de madera o textura neutra: ubicar el conjunto sobre credenzas, buffets o repisas flotantes de madera clara o tonos arena.
- Iluminación tenue y puntual: incorporar guirnaldas de luces micro-LED cálidas rodeando las figuras o velas aromáticas en tonos neutros para generar un ambiente acogedor por las noches.
- Materiales de tendencia: sustituir los antiguos pesebres de plástico por versiones artesanales elaboradas en cerámica, madera sin tratar o figuras minimalistas en tonos crema o blanco perlado.
En pocas palabras
- Decoración navideña: especialistas sugieren reubicar el pesebre saliendo de la entrada y el árbol.
- Evitar ubicaciones tradicionales: puertas y bases de árboles saturan el espacio y exponen las figuras.
- Lugar recomendado: mesas consolas o credenzas elevadas, con iluminación tenue y materiales tendencia.