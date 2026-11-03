Ni en la puerta, ni debajo del árbol: dónde ubicar el pesebre para decorar diferente esta Navidad

Cambiar el material del pesebre también puede ser una forma de decorar.

Por otro lado, acumular el nacimiento junto a los regalos bajo las ramas del árbol genera una saturación de objetos a nivel del suelo que le resta protagonismo a la escena principal y recarga la vista.

El lugar ideal para poner el pesebre esta Navidad

Según indican los expertos en tendencia deco, el pesebre debe colocarse en superficies elevadas que permitan apreciarlo al plano de la vista. El lugar estrella para esta temporada son las mesas consolas o credenzas ubicadas en la pared principal del living o comerdor.

Elevar el nacimiento sobre un mueble auxiliar no solo jerarquiza las figuras de la Sagrada Familia, sino que también permite integrarlo con otros elementos decorativos de forma limpia.

Para lograr una ambientación moderna y sobria, los especialistas aconsejan aplicar las siguientes recomendaciones: