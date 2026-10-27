Adiós a Papá Noel en el árbol de Navidad: la tendencia en decoración que arrasa estas fiestas

Dejando de lado al clásico Papá Noel, hay que decir que una nueva corriente de decoración se apoderó de las vidrieras y de los hogares, imponiendo una estética más sobria, cálida y natural para vestir el tradicional árbol de Navidad.

El árbol de Navidad puede ser decorado de una forma diferente en estas fiestas.

La nueva tendencia en decoración que arrasa esta Navidad

La premisa actual es clara: menos saturación plástica y más textura orgánica. Las figuras masivas de Papá Noel ceden su protagonismo a elementos que aportan distinción sin recargar la vista, convirtiendo al árbol en una pieza de diseño central dentro de la sala de estar.