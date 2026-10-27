Aquella imagen icónica de la figura de Papá Noel colgada de cada rama del árbol de Navidad, rodeada de guirnaldas brillantes y esferas plásticas de colores saturados, comenzó a decir adiós en lo que respecta al mundo de la decoración en esta fiesta.
Adiós a Papá Noel en el árbol de Navidad: la tendencia en decoración que arrasa estas fiestas
Cambia la forma de decorar el árbol de Navidad: ¿Por qué la figura de Papá Noel ha dejado de ser tendencia en la decoración?
Dejando de lado al clásico Papá Noel, hay que decir que una nueva corriente de decoración se apoderó de las vidrieras y de los hogares, imponiendo una estética más sobria, cálida y natural para vestir el tradicional árbol de Navidad.
La nueva tendencia en decoración que arrasa esta Navidad
La premisa actual es clara: menos saturación plástica y más textura orgánica. Las figuras masivas de Papá Noel ceden su protagonismo a elementos que aportan distinción sin recargar la vista, convirtiendo al árbol en una pieza de diseño central dentro de la sala de estar.
Durante décadas, el árbol de Navidad fue el territorio indiscutido de las figuras infantiles y el cotillón masivo. Pero las tendencias globales viraron hacia el que se llama estilo cozy (acogedor) y de inspiración escandinava.
¿Qué es exactamente lo que reemplaza al clásico barbudo de traje rojo? Los diseñadores de interiores destacan cuatro elementos clave para lograr el look de la temporada:
- Lazos y terciopelo: los moños de tela son las estrellas absolutas. El terciopelo en tonos borra de vino, verde musgo, terracota, crema o tostados reemplaza a las clásicas guirnaldas, dándole un volumen elegante y fluido a las ramas.
- Madera y fibras naturales: adornos artesanales tallados en madera, estrellas de cordón de algodón y detalles en bambú o arpillera que aportan una calidez hogareña e imperecedera.
- Vidrio soplado y cerámica: las esferas opacas o de vidrio transparente de líneas simples toman la delantera sobre el plástico brillante tradicional, reflejando la luz de manera tenue.
- Elementos botánicos secos: rodajas de naranja deshidratada, piñas naturales de pino, canela en rama y flores secas suman una impronta silvestre y, además, un sutil aroma estacional.
Cuál es la justificación detrás del cambio
El trasfondo de esta tendencia no es erradicar el espíritu festivo de la Navidad, sino reinterpretarlo. Buscar un espacio más equilibrado donde la decoración se integre armónicamente al mobiliario del hogar, priorizando la calidad de los materiales sobre la abundancia visual.
En pocas palabras
- Adiós a Papá Noel: la tendencia de decoración actual prioriza la sobriedad y calidez, reemplazando figuras clásicas.
- Estilo Cozy y Nórdico: se impone una estética natural con lazos de terciopelo, madera, fibras naturales y cerámica.
- Calidad sobre Cantidad: el objetivo es lograr una decoración armoniosa que integre el árbol al hogar, valorando materiales de calidad.