Ocho avestruces fueron liberadas en el desierto donde no se observaban desde 1955

El 2 de septiembre de 2026, ocho avestruces norteafricanas fueron liberadas en la Reserva de la Biosfera de Gadabedji, en Níger, África. Esta zona del desierto del Sahara no registraba a estos animales desde 1955, por lo que la iniciativa busca recuperar la presencia de esta subespecie en un territorio del que había desaparecido hace más de siete décadas.
Según Sahara Conservation, la organización que participa en el programa de recuperación, el grupo está formado por cinco hembras y tres machos. Los ejemplares pertenecen a la subespecie Struthio camelus camelus, conocida como avestruz norteafricano o de cuello rojo, que históricamente habitaba amplias regiones del Sáhara y el Sahel.
¿Por qué esta especie desapareció de esta región del desierto?
La especie sufrió un fuerte retroceso debido a la caza, la recolección de huevos y la pérdida y degradación de su hábitat. Las condiciones ambientales adversas también dificultan su supervivencia en algunas zonas. En Níger, el último avestruz silvestre conocido fuera de los programas de conservación fue registrado en 2004, en la región de Aïr y Ténéré.
Para intentar revertir esta situación, Sahara Conservation y sus colaboradores llevan años trabajando en la reproducción y recuperación de estos animales. El programa incluye la cría controlada, la gestión de la diversidad genética y la preparación de ejemplares para su liberación en áreas seleccionadas.
Un programa que comenzó con éxito, pero cuyos resultados aún están por verse
La reserva de Gadabedji fue elegida como uno de los lugares para restablecer una población silvestre. Además de liberar los animales, el proyecto contempla el seguimiento de los ejemplares y la colaboración con las comunidades locales para favorecer su protección.
La liberación de ocho avestruces no significa que la población esté recuperada. Para comprobar el éxito de la iniciativa, será necesario observar si los animales sobreviven en su entorno, se reproducen y consiguen que sus crías alcancen la edad adulta. Estos resultados permitirán evaluar futuras reintroducciones.
El proyecto también pretende recuperar la presencia de una especie que históricamente habitaba amplias zonas del norte de África. Si los ejemplares consiguen reproducirse y sus crías sobreviven, podrían sentar las bases de una población estable en Níger.
En pocas palabras
- Liberación de avestruces: Ocho avestruces norteafricanas fueron liberadas en Níger tras décadas de ausencia.
- Objetivo de recuperación: La iniciativa busca restaurar la presencia de la subespecie en el desierto del Sahara, desaparecida desde 1955.
- Desafíos de la especie: La caza y la degradación del hábitat provocaron un fuerte retroceso de esta especie en la región.