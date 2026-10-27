Ocho avestruces fueron liberadas en el desierto donde no se observaban desde 1955

Para intentar revertir esta situación, Sahara Conservation y sus colaboradores llevan años trabajando en la reproducción y recuperación de estos animales. El programa incluye la cría controlada, la gestión de la diversidad genética y la preparación de ejemplares para su liberación en áreas seleccionadas.

Un programa que comenzó con éxito, pero cuyos resultados aún están por verse

La reserva de Gadabedji fue elegida como uno de los lugares para restablecer una población silvestre. Además de liberar los animales, el proyecto contempla el seguimiento de los ejemplares y la colaboración con las comunidades locales para favorecer su protección.

La liberación de ocho avestruces no significa que la población esté recuperada. Para comprobar el éxito de la iniciativa, será necesario observar si los animales sobreviven en su entorno, se reproducen y consiguen que sus crías alcancen la edad adulta. Estos resultados permitirán evaluar futuras reintroducciones.

El proyecto también pretende recuperar la presencia de una especie que históricamente habitaba amplias zonas del norte de África. Si los ejemplares consiguen reproducirse y sus crías sobreviven, podrían sentar las bases de una población estable en Níger.