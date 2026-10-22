En marzo de 2018, un equipo de investigadores extendió 360 metros cúbicos de pulpa de café sobre un bosque degradado del América Latina. Eran unos 30 camiones cargados con los restos que quedan después de procesar el fruto para obtener los granos.
Cubrieron un terreno desértico de América Latina con 30 camiones de pulpa de café y lo transformaron en un bosque frondoso
La pulpa de café, un descarte de la producción, se convirtió en un recurso clave para restaurar un bosque tropical en América Latina.
Dos años más tarde, esta parcela en Costa Rica se había transformado. Donde antes predominaban los pastos, había crecido una densa vegetación de árboles jóvenes.
Cubrieron un terreno degradado de América Latina con 360 metros cúbicos de pulpa de café y dos años después estaba lleno de árboles
El experimento se realizó en una antigua finca agrícola de la zona de Coto Brus, en la Reserva Biológica Sabalito. La tierra había sido utilizada para actividades agrícolas y estaba cubierta principalmente por pastos introducidos que dificultaban la regeneración del bosque tropical. Aunque este terreno de América Latina había dejado de producir, la vegetación dominante impedía que los árboles se establecieran con facilidad.
La investigación, publicada en 2021 en la revista científica Ecological Solutions and Evidence, estuvo a cargo de Rebecca J. Cole y Rakan A. Zahawi. Su objetivo era comprobar si un residuo abundante de la industria cafetera podía acelerar la recuperación de tierras degradadas y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa a su eliminación convencional.
Para probarlo, los científicos cubrieron una parcela de 35 por 40 metros con una capa de pulpa de entre 40 y 50 centímetros de profundidad. Junto a ella delimitaron otra superficie de tamaño similar, sin añadir residuos, que serviría como control para comparar los resultados en el bosque.
Cómo la pulpa de café ayudó a recuperar el suelo
La clave estuvo en la forma en que se descompuso el material. La gruesa capa de pulpa cubrió los pastos e impidió que recibieran la luz necesaria para seguir creciendo. Al mismo tiempo, los residuos se degradaron y aportaron materia orgánica y nutrientes al terreno.
Apenas tres meses después de la aplicación, la capa de pulpa había reducido aproximadamente a la mitad su espesor y comenzaban a aparecer pequeñas plantas. El seguimiento también mostró que los pastos que estaban debajo habían quedado sofocados y empezaban a descomponerse.
Los cambios fueron más evidentes al cumplirse dos años. El contenido de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo era considerablemente mayor en la parcela tratada que en la superficie de control. Además, los árboles y arbustos pioneros habían comenzado a ocupar el espacio que antes dominaban los pastos.
La pulpa de café representa una parte importante del fruto que se descarta durante el procesamiento. En muchos lugares, este material se acumula y necesita un tratamiento adecuado para evitar problemas ambientales. Aprovecharlo para recuperar suelos podría convertir un residuo de la producción agrícola en un recurso para la restauración ecológica.
En pocas palabras
- Pulpa de café: Descarte de producción utilizado para restaurar un bosque en América Latina.
- Experimento en Costa Rica: 30 camiones de pulpa cubrieron un terreno degradado, transformándolo en dos años.
- Resultados: La pulpa sofocó pastos, aportó nutrientes y permitió el crecimiento de vegetación nativa.