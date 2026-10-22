Cubrieron un terreno desértico de América Latina con 30 camiones de pulpa de café y lo transformaron en un bosque frondoso

La investigación, publicada en 2021 en la revista científica Ecological Solutions and Evidence, estuvo a cargo de Rebecca J. Cole y Rakan A. Zahawi. Su objetivo era comprobar si un residuo abundante de la industria cafetera podía acelerar la recuperación de tierras degradadas y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa a su eliminación convencional.

Para probarlo, los científicos cubrieron una parcela de 35 por 40 metros con una capa de pulpa de entre 40 y 50 centímetros de profundidad. Junto a ella delimitaron otra superficie de tamaño similar, sin añadir residuos, que serviría como control para comparar los resultados en el bosque.

Cómo la pulpa de café ayudó a recuperar el suelo

La clave estuvo en la forma en que se descompuso el material. La gruesa capa de pulpa cubrió los pastos e impidió que recibieran la luz necesaria para seguir creciendo. Al mismo tiempo, los residuos se degradaron y aportaron materia orgánica y nutrientes al terreno.

Apenas tres meses después de la aplicación, la capa de pulpa había reducido aproximadamente a la mitad su espesor y comenzaban a aparecer pequeñas plantas. El seguimiento también mostró que los pastos que estaban debajo habían quedado sofocados y empezaban a descomponerse.

Los cambios fueron más evidentes al cumplirse dos años. El contenido de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo era considerablemente mayor en la parcela tratada que en la superficie de control. Además, los árboles y arbustos pioneros habían comenzado a ocupar el espacio que antes dominaban los pastos.

La pulpa de café representa una parte importante del fruto que se descarta durante el procesamiento. En muchos lugares, este material se acumula y necesita un tratamiento adecuado para evitar problemas ambientales. Aprovecharlo para recuperar suelos podría convertir un residuo de la producción agrícola en un recurso para la restauración ecológica.