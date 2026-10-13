Esta ciudad tiene una combinación difícil de medir. Mezcla una intensa vida cultural, una amplia oferta educativa, hospitales, transporte público y una actividad urbana que se mantiene hasta altas horas de la noche. La capital argentina fue reconocida como la ciudad más habitable de América Latina por la Economist Intelligence Unit (EIU), la unidad de investigación vinculada a la revista británica The Economist.
La ciudad de América Latina que quedó por delante de Roma en el ranking internacional de habitabilidad
La capital argentina, reconocida por su educación e infraestructura, se destacó en el ranking internacional de calidad de vida elaborado por The Economist.
En aquella edición del Global Liveability Index, Buenos Aires ocupó el puesto 66 entre 173 ciudades evaluadas. El resultado la situó entre las urbes mejor posicionadas de la región y cerca de destinos internacionales como Nueva York, Roma y Lisboa, según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ranking también destacó que la capital argentina había mejorado casi tres puntos respecto de la edición anterior.
La ciudad de América Latina que quedó por delante de Roma en el ranking internacional de habitabilidad
La clasificación de esta ciudad de América Latina no se basa únicamente en el atractivo turístico o en la cantidad de restaurantes y actividades de ocio. La EIU analiza más de 30 indicadores agrupados en cinco grandes categorías: estabilidad, atención sanitaria, cultura y medioambiente, educación e infraestructura. El objetivo es medir hasta qué punto las condiciones de una ciudad favorecen la vida cotidiana de sus habitantes.
En el caso de Buenos Aires, uno de los resultados más destacados fue el de educación, donde obtuvo 100 puntos sobre 100. También alcanzó 87,5 puntos en atención sanitaria y 85,7 en infraestructura. Estos resultados contribuyeron a colocarla por delante de otras ciudades en determinados indicadores, aunque no significan que supere a todas ellas en cada aspecto de la calidad de vida.
La importancia de este reconocimiento
Más que declarar a Buenos Aires superior a todas las capitales europeas, aquel informe mostró que una ciudad latinoamericana podía competir en determinados indicadores con centros urbanos de otras regiones del mundo. Una distinción internacional que puso el foco en su educación, su infraestructura y su oferta cultural, tres factores centrales para entender su posición en el ranking.
El reconocimiento tuvo además una dimensión regional. Buenos Aires fue la única ciudad latinoamericana que ingresó en las categorías más altas del índice y obtuvo, por octava vez en nueve años, la distinción de mejor ciudad de América Latina para vivir dentro de esta clasificación.
Las primeras 10 ciudades fueron
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Copenhague, Dinamarca
Viena, Austria
Zúrich, Suiza
Melbourne, Australia
Ginebra, Suiza
Sídney, Australia
Osaka, Japón
Auckland, Nueva Zelanda
Adelaida, Australia
Vancouver, Canadá
En pocas palabras
- Buenos Aires: Reconocida como la ciudad más habitable de América Latina por la Economist Intelligence Unit.
- Ranking EIU: La capital argentina ocupó el puesto 66 entre 173 ciudades evaluadas globalmente.
- Factores Clave: La distinción se basó en estabilidad, atención sanitaria, educación, cultura e infraestructura.