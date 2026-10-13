La ciudad de América Latina que quedó por delante de Roma en el ranking internacional de habitabilidad

En el caso de Buenos Aires, uno de los resultados más destacados fue el de educación, donde obtuvo 100 puntos sobre 100. También alcanzó 87,5 puntos en atención sanitaria y 85,7 en infraestructura. Estos resultados contribuyeron a colocarla por delante de otras ciudades en determinados indicadores, aunque no significan que supere a todas ellas en cada aspecto de la calidad de vida.

La importancia de este reconocimiento

Más que declarar a Buenos Aires superior a todas las capitales europeas, aquel informe mostró que una ciudad latinoamericana podía competir en determinados indicadores con centros urbanos de otras regiones del mundo. Una distinción internacional que puso el foco en su educación, su infraestructura y su oferta cultural, tres factores centrales para entender su posición en el ranking.

El reconocimiento tuvo además una dimensión regional. Buenos Aires fue la única ciudad latinoamericana que ingresó en las categorías más altas del índice y obtuvo, por octava vez en nueve años, la distinción de mejor ciudad de América Latina para vivir dentro de esta clasificación.

Las primeras 10 ciudades fueron