Un puente que debía conectar dos sectores de una ciudad terminó convertido en uno de los errores de ingeniería más conocidos de América Latina. Paso de ser obra emblemática de la ingeniería en un error de construcción reconido internacionalmente.
Más de una década después de su inicio, este puente sigue siendo un ejemplo de cómo una falla en una infraestructura puede transformar un proyecto de conectividad en una larga historia de retrasos, reparaciones y millones de pesos invertidos.
El puente que se construyó al revés: el insólito error que dio la vuelta al mundo en Chile
En Chile, una obra que prometía mejorar la conexión de Valdivia. El protagonista es el puente Cau Cau, una infraestructura que debía ser el primer puente basculante del país. Su construcción comenzó en 2011. El proyecto buscaba unir el sector de Las Ánimas con la Isla Teja y facilitar la circulación de vehículos y peatones.
La obra estaba a cargo de la empresa española Azvi. Sin embargo, en enero de 2014, cuando faltaba poco para su inauguración, se detectó un problema que terminó dando la vuelta al mundo. Los tableros basculantes, es decir, las dos plataformas que se levantan para permitir el paso de embarcaciones, habían sido colocados al revés. Las ciclovías no coincidían. Además, las plataformas del puente no encajaban correctamente, por lo que el puente no podía funcionar como estaba previsto.
¿Qué pasó finalmente con el puente?
El error no fue el único inconveniente. En febrero de 2015, durante una prueba, falló el sistema hidráulico que permitía levantar los brazos del puente. La estructura quedó inutilizada y sus plataformas permanecieron levantadas durante años.
En 2016, el Gobierno chileno llegó a considerar la demolición de la infraestructura. Sin embargo, un estudio técnico determinó que era posible repararla y aprovechar la estructura existente.
Después de años de retrasos y trabajos, el puente abrió al tránsito vehicular, peatonal y ciclista el 15 de agosto de 2018, aunque inicialmente con restricciones y un funcionamiento provisional.
La reparación definitiva del sistema de elevación terminó en enero de 2024. La intervención permitió recuperar su funcionamiento y eliminar restricciones de peso y altura, manteniendo un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora.
Pero la historia todavía tuvo otro capítulo. En 2026 se realizaron nuevas obras para ampliar el ángulo de apertura de sus plataformas de 21 a 45 grados, con el objetivo de facilitar el paso de embarcaciones por el río Cau Cau.
En pocas palabras
- Error de ingeniería: Un puente en Chile se construyó al revés, generando retrasos y millones en reparaciones.
- Fallas múltiples: Tras el error inicial, el sistema hidráulico falló y la estructura quedó inutilizada por años.
- Reparaciones y mejoras: La obra fue reparada y reabierta en 2018, con trabajos adicionales en 2026 para ampliar la apertura de sus plataformas.