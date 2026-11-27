La obra estaba a cargo de la empresa española Azvi. Sin embargo, en enero de 2014, cuando faltaba poco para su inauguración, se detectó un problema que terminó dando la vuelta al mundo. Los tableros basculantes, es decir, las dos plataformas que se levantan para permitir el paso de embarcaciones, habían sido colocados al revés. Las ciclovías no coincidían. Además, las plataformas del puente no encajaban correctamente, por lo que el puente no podía funcionar como estaba previsto.

¿Qué pasó finalmente con el puente?

El error no fue el único inconveniente. En febrero de 2015, durante una prueba, falló el sistema hidráulico que permitía levantar los brazos del puente. La estructura quedó inutilizada y sus plataformas permanecieron levantadas durante años.

En 2016, el Gobierno chileno llegó a considerar la demolición de la infraestructura. Sin embargo, un estudio técnico determinó que era posible repararla y aprovechar la estructura existente.

Después de años de retrasos y trabajos, el puente abrió al tránsito vehicular, peatonal y ciclista el 15 de agosto de 2018, aunque inicialmente con restricciones y un funcionamiento provisional.

La reparación definitiva del sistema de elevación terminó en enero de 2024. La intervención permitió recuperar su funcionamiento y eliminar restricciones de peso y altura, manteniendo un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora.

Pero la historia todavía tuvo otro capítulo. En 2026 se realizaron nuevas obras para ampliar el ángulo de apertura de sus plataformas de 21 a 45 grados, con el objetivo de facilitar el paso de embarcaciones por el río Cau Cau.