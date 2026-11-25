El reciclaje de plástico y la impresión 3D dejaron de ser una promesa de laboratorio para convertirse en una obra pública real. En menos de 24 horas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos montó un puente de 12 metros en un humedal de Massachusetts utilizando vigas fabricadas por completo con botellas de plástico de un solo uso.
Construyeron un puente de 12 metros en menos de un día y ahora buscan construir mil millones de casas
Una empresa nacida en el MIT fabricó vigas estructurales con envases descartables y fibra de vidrio. El Ejército de Estados Unidos montó la estructura en un humedal de Massachusetts sin gastar una sola gota de agua en todo el proceso
Detrás de estos materiales de construcción estuvo Atlas Building Composites, una compañía que surgió del programa MIT HAUS (Arquitectura Doméstica para la Sustentabilidad Universal) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El equipo combinó una plataforma robótica con inteligencia artificial y un sistema de reciclaje sin agua para convertir residuos urbanos en piezas estructurales listas para soportar peso pesado.
Cómo funcionó el reciclaje sin agua e impresión 3D
A diferencia de los métodos industriales tradicionales, este desarrollo no consumió agua en ninguna etapa, lo que redujo de manera directa el impacto ambiental de la fabricación. Además, logró aprovechar plástico de baja calidad que solía quedar afuera de los circuitos habituales de reciclaje y terminaba en basurales o ríos.
El proceso productivo siguió cuatro pasos simples y veloces:
- Trituración: la máquina recibió envases descartables, como botellas de agua, y los molió por completo.
- Fusión: el plástico triturado se fundió y se mezcló con fibra de vidrio fabricada en Estados Unidos.
- Impresión 3D: una impresora a gran escala moldeó esa mezcla y fabricó vigas para pisos, paredes, techos, cimientos y puentes.
- Control robótico: un sistema automatizado supervisó cada etapa para garantizar la resistencia de las piezas.
El resultado fue un compuesto más resistente que la madera. Según las investigaciones que dirigió A.J. Perez, cofundador de la empresa e investigador del MIT, cada viga de gran tamaño se imprimió en menos de 13 minutos y soportó más de 1.800 kilos, una marca que superó las exigencias básicas de la industria de la construcción.
De graneros a puentes públicos: cómo creció el proyecto
Aunque el puente en Massachusetts marcó el debut de esta tecnología en una obra pública oficial, los materiales de construcción de Atlas ya se habían probado con éxito en graneros, cobertizos, decks y muelles en distintos puntos de Estados Unidos.
La velocidad de fabricación también dio un salto importante. Mientras los primeros equipos de laboratorio del MIT producían entre 27 y 36 kilos de piezas por hora, las máquinas industriales que la firma diseñó para sus propias fábricas alcanzaron un ritmo de entre 68 y 90 kilos por hora.
El plan para levantar mil millones de hogares con plástico reciclado
Tras validar la resistencia del puente, Atlas Building Composites trazó como próximo paso la apertura de plantas propias a máxima capacidad para competir en el mercado global de la construcción sostenible. La compañía pensó estas fábricas con un formato modular para instalarlas en distintas regiones, reducir las emisiones del transporte de materiales y generar empleo local.
“Nuestra misión es convertir la contaminación por plástico en compuestos duraderos para construir mil millones de hogares”, afirmó A.J. Perez al portal de sustentabilidad del MIT. Con este avance, los residuos que antes contaminaban el ambiente pasaron a funcionar como materia prima directa para levantar viviendas e infraestructura.
En pocas palabras
- Reciclaje de plástico: Una empresa del MIT construyó un puente de 12 metros usando botellas recicladas.
- Proceso innovador: La tecnología de Atlas Building Composites permite imprimir en 3D materiales estructurales sin usar agua.
- Objetivo ambicioso: La compañía planea construir mil millones de hogares con residuos plásticos reciclados.