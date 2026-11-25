El proceso productivo siguió cuatro pasos simples y veloces:

Trituración: la máquina recibió envases descartables, como botellas de agua, y los molió por completo.

la máquina recibió envases descartables, como botellas de agua, y los molió por completo. Fusión: el plástico triturado se fundió y se mezcló con fibra de vidrio fabricada en Estados Unidos.

el plástico triturado se fundió y se mezcló con fabricada en Estados Unidos. Impresión 3D: una impresora a gran escala moldeó esa mezcla y fabricó vigas para pisos, paredes, techos, cimientos y puentes.

una impresora a gran escala moldeó esa mezcla y fabricó vigas para pisos, paredes, techos, cimientos y puentes. Control robótico: un sistema automatizado supervisó cada etapa para garantizar la resistencia de las piezas.

El resultado fue un compuesto más resistente que la madera. Según las investigaciones que dirigió A.J. Perez, cofundador de la empresa e investigador del MIT, cada viga de gran tamaño se imprimió en menos de 13 minutos y soportó más de 1.800 kilos, una marca que superó las exigencias básicas de la industria de la construcción.

De graneros a puentes públicos: cómo creció el proyecto

Aunque el puente en Massachusetts marcó el debut de esta tecnología en una obra pública oficial, los materiales de construcción de Atlas ya se habían probado con éxito en graneros, cobertizos, decks y muelles en distintos puntos de Estados Unidos.

La velocidad de fabricación también dio un salto importante. Mientras los primeros equipos de laboratorio del MIT producían entre 27 y 36 kilos de piezas por hora, las máquinas industriales que la firma diseñó para sus propias fábricas alcanzaron un ritmo de entre 68 y 90 kilos por hora.

El plan para levantar mil millones de hogares con plástico reciclado

Tras validar la resistencia del puente, Atlas Building Composites trazó como próximo paso la apertura de plantas propias a máxima capacidad para competir en el mercado global de la construcción sostenible. La compañía pensó estas fábricas con un formato modular para instalarlas en distintas regiones, reducir las emisiones del transporte de materiales y generar empleo local.

“Nuestra misión es convertir la contaminación por plástico en compuestos duraderos para construir mil millones de hogares”, afirmó A.J. Perez al portal de sustentabilidad del MIT. Con este avance, los residuos que antes contaminaban el ambiente pasaron a funcionar como materia prima directa para levantar viviendas e infraestructura.