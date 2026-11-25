Con una serie de medidas que comenzaron a aplicarse desde el 2010, Mendoza consiguió reducir casi a la mitad el embarazo adolescente en los últimos 15 años. Los registros provinciales muestran que el indicador pasó del 15,46% en el trienio 2010-2012 al 8,3% en 2025, una caída de 7,16 puntos porcentuales.
Mendoza bajó a la mitad los nacimientos de madres adolescentes desde 2010
Pasó del 15,46% en el período 2010-2012 al 8,3% en 2025. Salud atribuye la caída a la implementación de programas y al acceso gratuito a anticonceptivos
Para decirlo de forma más simple: hace 15 años, de cada 100 bebés que nacían en Mendoza, alrededor de 15 tenían madres adolescentes. En 2025, esa proporción se redujo a poco más de 8 por cada 100 nacimientos.
El descenso se produce dentro de una política provincial de salud sexual y reproductiva que acumula 3 décadas de continuidad. La ampliación de los métodos anticonceptivos gratuitos, la atención específica para adolescentes y el trabajo de los equipos de salud forman parte de las herramientas que explican esta evolución, según detalló la directora de Maternidad e Infancia, Natalia Courtis.
Más métodos anticonceptivos e implementación de programas
A lo largo de los años, el programa amplió el acceso a distintos métodos anticonceptivos sin costo en el sistema público. Actualmente, la canasta incluye más de 9 opciones, entre ellas preservativos, pastillas, anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos, incorporados en 2014.
También se crearon espacios de atención para adolescentes y se fortaleció el trabajo de las licenciadas en Obstetricia en los centros de salud. La estrategia busca facilitar el acceso a información, asesoramiento y métodos de prevención, con acompañamiento profesional.
Otro de los cambios registrados durante estos años fue el crecimiento de las intervenciones vinculadas a la interrupción del embarazo. Según los datos difundidos por la Dirección de Maternidad e Infancia, pasaron de unas 300 a más de 3.000 por año. La cifra incluye prácticas de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) e ILE (Interrupción Legal del Embarazo), en el marco de la implementación de la Ley 27.610.
Treinta años de un programa provincial
Los resultados forman parte del balance por los 30 años del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, creado a partir de la Ley 6433 en 1996. Mendoza se adelantó así 6 años a la legislación nacional en esta materia.
La conmemoración tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre en el SUM del Hospital Luis Lagomaggiore, con un acto de apertura previsto para las 9. La jornada permitirá repasar los avances del programa y plantear los desafíos pendientes en materia de salud sexual y reproductiva.
En pocas palabras
- Mendoza redujo: el embarazo adolescente disminuyó del 15,46% (2010-2012) al 8,3% (2025).
- Causas del descenso: implementación de programas y acceso gratuito a anticonceptivos.
- Política provincial: se consolida la continuidad de la salud sexual y reproductiva con tres décadas de vigencia.