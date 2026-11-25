Más métodos anticonceptivos e implementación de programas

En la actualidad el acceso a métodos anticonceptivos es mucho mayor al de hace 15 años. Imagen ilustrativa

A lo largo de los años, el programa amplió el acceso a distintos métodos anticonceptivos sin costo en el sistema público. Actualmente, la canasta incluye más de 9 opciones, entre ellas preservativos, pastillas, anticoncepción de emergencia, dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos, incorporados en 2014.

También se crearon espacios de atención para adolescentes y se fortaleció el trabajo de las licenciadas en Obstetricia en los centros de salud. La estrategia busca facilitar el acceso a información, asesoramiento y métodos de prevención, con acompañamiento profesional.

Otro de los cambios registrados durante estos años fue el crecimiento de las intervenciones vinculadas a la interrupción del embarazo. Según los datos difundidos por la Dirección de Maternidad e Infancia, pasaron de unas 300 a más de 3.000 por año. La cifra incluye prácticas de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) e ILE (Interrupción Legal del Embarazo), en el marco de la implementación de la Ley 27.610.

Treinta años de un programa provincial

Los resultados forman parte del balance por los 30 años del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, creado a partir de la Ley 6433 en 1996. Mendoza se adelantó así 6 años a la legislación nacional en esta materia.

La conmemoración tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre en el SUM del Hospital Luis Lagomaggiore, con un acto de apertura previsto para las 9. La jornada permitirá repasar los avances del programa y plantear los desafíos pendientes en materia de salud sexual y reproductiva.