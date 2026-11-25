La explicación principal sobre qué significa cada tonalidad radica en la presencia de pigmentos naturales y en las características de su estructura foliar.

Cuando un ejemplar presenta un color morado o violáceo intenso, se debe a una alta concentración de antocianinas, pigmentos naturales con función antioxidante que también están presentes en frutos rojos, berenjenas o uvas tintas.

Además, estos compuestos son sensibles al pH: al entrar en contacto con ingredientes ácidos como limón o vinagre mantienen su tono brillante, mientras que en medios alcalinos pueden virar hacia tonos azulados o grisáceos durante la cocción.

Los pigmentos naturales le dan la coloración al repollo.

Por el contrario, el repollo blanco carece de esa concentración de antocianinas. Sus hojas suelen resultar apenas más flexibles y presentan un sabor ligeramente más suave y neutro al paladar.

Cuál conviene elegir para cocinar

A nivel gastronómico, no existe un ganador absoluto: la elección entre uno u otro depende del tipo de plato, la textura deseada y el método de cocción.