Al momento de pararse frente a los cajones de la verdulería o recorrer el sector de frutas y hortalizas del supermercado, surge una duda clásica entre los consumidores: ¿es mejor llevar repollo blanco o elegir la variedad de color morado?
Para muchos compradores, la diferencia entre ambos colores es meramente estética o decorativa, pensada apenas para sumar contraste visual en una ensalada, pero la realidad detrás de esta distinción responde a compuestos naturales y comportamientos culinarios bien definidos.
Qué significa cada color en el repollo
Lejos de los mitos habituales en la cocina cotidiana, el color del repollo no indica que una variedad sea más fresca, más tierna ni superior en calidad general frente a la otra. Ambas pertenecen a la misma especie vegetal (Brassica oleracea) y comparten una base nutricional muy similar en fibra, agua y vitaminas.
La explicación principal sobre qué significa cada tonalidad radica en la presencia de pigmentos naturales y en las características de su estructura foliar.
Cuando un ejemplar presenta un color morado o violáceo intenso, se debe a una alta concentración de antocianinas, pigmentos naturales con función antioxidante que también están presentes en frutos rojos, berenjenas o uvas tintas.
Además, estos compuestos son sensibles al pH: al entrar en contacto con ingredientes ácidos como limón o vinagre mantienen su tono brillante, mientras que en medios alcalinos pueden virar hacia tonos azulados o grisáceos durante la cocción.
Por el contrario, el repollo blanco carece de esa concentración de antocianinas. Sus hojas suelen resultar apenas más flexibles y presentan un sabor ligeramente más suave y neutro al paladar.
Cuál conviene elegir para cocinar
A nivel gastronómico, no existe un ganador absoluto: la elección entre uno u otro depende del tipo de plato, la textura deseada y el método de cocción.
- Repollo blanco: es el más versátil para preparaciones calientes y rellenos. Sus hojas se ablandan con mayor facilidad y mantienen su aspecto neutro en guisos, sopas, salteados al wok, empanadas o niños envueltos, además de ser la base clásica del chucrut fermentado.
- Repollo morado: es el indicado para consumir en crudo en ensaladas —como el tradicional coleslaw—, escabeches o encurtidos rápidos, ya que conserva mejor su firmeza crocante y aporta un atractivo contraste visual. Si se cocina, conviene sumar unas gotas de jugo de limón o vinagre para evitar que pierda su tono violáceo.
En pocas palabras
- Repollo: la diferencia entre blanco y morado radica en pigmentos naturales y estructura foliar, no en calidad.
- Color morado: contiene antocianinas, que aportan antioxidantes y varían con el pH, siendo ideal para crudos.
- Repollo blanco: carece de antocianinas, es más flexible y suave, ideal para cocciones y guisos.