También necesitan colaboración económica para los traslados en taxi hacia los controles médicos. Debido a las dificultades de movilidad de la joven, estos viajes son indispensables y representan un gasto que Alejandra ya no puede afrontar sola.

La historia fue difundida por el diario Info Ya de San Rafael, en la que Abril cuenta cómo atraviesa la enfermedad y la compleja situación de salud que enfrenta.

Cómo ayudar a Abril y a su mamá

Alejandra y Carina en momentos en los que la joven había experimentado mejorías. Redes sociales

Alejandra apeló a la solidaridad de la comunidad sanrafaelina para conseguir los elementos que necesitan y reunir fondos que permitan sostener los traslados médicos.

Quienes puedan colaborar económicamente pueden hacerlo a través del siguiente alias: gimonin, a nombre de Alejandra Carina Arana.

Cualquier aporte puede ayudar a aliviar parte de las dificultades que atraviesa esta familia y acompañar a Abril en su lucha contra el cáncer.