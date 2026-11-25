Frente a esta situación, Alejandra hizo un pedido público de solidaridad. Es el único sostén económico de su familia y necesita ayuda para cubrir algunas necesidades básicas que hoy se volvieron difíciles de afrontar por sus propios medios.
Un colchón y ayuda para los traslados
Entre las necesidades más urgentes está conseguir un colchón de una plaza para una cama ortopédica que les prestaron. Contar con ese elemento es fundamental para que Abril pueda descansar en mejores condiciones y recibir los cuidados que necesita.
También necesitan colaboración económica para los traslados en taxi hacia los controles médicos. Debido a las dificultades de movilidad de la joven, estos viajes son indispensables y representan un gasto que Alejandra ya no puede afrontar sola.
La historia fue difundida por el diario Info Ya de San Rafael, en la que Abril cuenta cómo atraviesa la enfermedad y la compleja situación de salud que enfrenta.
Cómo ayudar a Abril y a su mamá
Alejandra apeló a la solidaridad de la comunidad sanrafaelina para conseguir los elementos que necesitan y reunir fondos que permitan sostener los traslados médicos.
Quienes puedan colaborar económicamente pueden hacerlo a través del siguiente alias: gimonin, a nombre de Alejandra Carina Arana.
Cualquier aporte puede ayudar a aliviar parte de las dificultades que atraviesa esta familia y acompañar a Abril en su lucha contra el cáncer.
En pocas palabras
- Madre de Abril: pide ayuda para su hija, quien desde 2019 lucha contra el cáncer y tiene dificultades de movilidad.
- Necesidades urgentes: busca un colchón de plaza para una cama ortopédica y colaboración económica para traslados médicos.
- Cómo colaborar: se puede ayudar económicamente a Alejandra Carina Arana a través del alias "gimonin".