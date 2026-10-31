Video: terminó la quimioterapia y volvió a General Alvear para ser recibida como una heroína

Un abrazo para celebrar el fin de la quimioterapia

«Un final que emociona a todo Alvear», escribieron desde la cuenta de Instagram de TVCoa junto a las imágenes del recibimiento.

El encuentro fue mucho más que una bienvenida. Familiares, amigos y personas que se acercaron para acompañarla convirtieron el regreso en una celebración colectiva, de esas en las que la alegría también se mezcla con todo lo vivido durante el camino.

La historia de Daiana llega en los últimos días de Octubre Rosa, el mes dedicado a generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles médicos. Su celebración es también una oportunidad para recordar que la detección temprana y el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportunos pueden marcar una diferencia.

Cáncer de mama: cuáles son los controles para detectarlo a tiempo

Daiana Liria fue literalmente "abrazada" por el pueblo de General Alvear: familiares, amigos y vecinos se reunieron para celebrar la última quimio de la alvearense. Captura de pantalla video TVCoa

La mamografía es el principal estudio para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, incluso cuando todavía no hay síntomas ni bultos que puedan palparse.

En Argentina, para las mujeres de entre 50 y 69 años sin síntomas ni antecedentes personales o familiares de la enfermedad, el Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama recomienda realizarse una mamografía cada uno o dos años. En otros grupos de edad, la necesidad y la frecuencia del estudio deben evaluarse con un profesional de la salud, especialmente cuando existen antecedentes familiares o factores de riesgo.

La ecografía mamaria puede indicarse como complemento de la mamografía o para evaluar determinadas alteraciones. En situaciones de alto riesgo, el equipo médico también puede recomendar otros estudios, como una resonancia magnética.

Además, es importante conocer el aspecto habitual de las propias mamas y consultar si aparecen cambios como un bulto en el pecho o la axila, modificaciones en la forma o el tamaño, hoyuelos en la piel, retracción del pezón o secreciones anormales. El autoexamen ayuda a reconocer cambios, pero no reemplaza la mamografía ni los controles médicos.

Ante cualquier alteración, la recomendación es consultar sin esperar al próximo control programado.

El regreso de Daiana a General Alvear dejó una imagen cargada de emoción y una comunidad dispuesta a abrazarla. En el cierre de Octubre Rosa, su historia recuerda que detrás de cada tratamiento contra el cáncer de mama hay una persona, una familia y un entorno que también acompaña.