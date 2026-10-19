Cáncer de mama en Argentina: 4 de cada 10 mujeres no se realizan mamografías con regularidad

Apenas el 36% de las mujeres sabe con certeza que los controles anuales deben comenzar a los 40 años.

Esta discontinuidad afecta de manera directa la realización de la mamografía, el método clave para detectar lesiones no palpables en estadios iniciales. Los datos del estudio reflejan cifras preocupantes entre las mujeres mayores de 40 años:

Falta de continuidad: el 41% de este grupo no sostiene una frecuencia adecuada de mamografías.

Desinformación: entre las mujeres mayores de 40 que jamás se realizaron el estudio, el 46% aduce motivos vinculados a la desinformación (desconocer la edad de inicio recomendada, asumir que no hace falta por no presentar síntomas o por no contar con una orden médica).

Falta de hábitos: apenas el 36% sabe con certeza que los controles anuales deben comenzar a los 40 años.

La investigación demuestra que el contacto frecuente con el sistema de salud es determinante. El 79% de las mujeres que consultan al ginecólogo una o dos veces al año se realiza la mamografía, mientras que esa cifra cae drásticamente al 20% entre quienes no acuden al profesional.

4 de cada 10 mujeres no se realizan mamografías con regularidad.

Bajo la consigna "Si hay mama, hay conversación", las organizaciones promueven unificar criterios informativos, derribar el miedo a los diagnósticos y garantizar que la concientización sobre los chequeos se mantenga activa durante los 365 días del año.