En la Argentina, el cáncer de mama representa la principal causa de muerte oncológica en mujeres. Aunque la evidencia científica confirma que la enfermedad es curable en más del 90% de los casos si se diagnostica a tiempo, la baja frecuencia en los controles preventivos continúa siendo un obstáculo crítico para la salud pública.
Cáncer de mama en Argentina: 4 de cada 10 mujeres no se realizan mamografías con regularidad
El 70% de las mujeres sabe que la consulta ginecológica es clave, pero solo el 51% asiste regularmente
Así lo reveló el Índice de Concientización sobre Salud Mamaria Argentina 2026, un exhaustivo estudio presentado en el marco del "Octubre Rosa" por la Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity.
Cáncer de mama: la brecha entre el conocimiento y la acción
El informe pone al descubierto una marcada diferencia entre la teoría y los chequeos efectivos. Si bien el 70% de las mujeres reconoce que la consulta ginecológica es fundamental para cuidar su salud mamaria, solo el 51% asiste a sus controles de forma regular.
Esta discontinuidad afecta de manera directa la realización de la mamografía, el método clave para detectar lesiones no palpables en estadios iniciales. Los datos del estudio reflejan cifras preocupantes entre las mujeres mayores de 40 años:
- Falta de continuidad: el 41% de este grupo no sostiene una frecuencia adecuada de mamografías.
- Desinformación: entre las mujeres mayores de 40 que jamás se realizaron el estudio, el 46% aduce motivos vinculados a la desinformación (desconocer la edad de inicio recomendada, asumir que no hace falta por no presentar síntomas o por no contar con una orden médica).
- Falta de hábitos: apenas el 36% sabe con certeza que los controles anuales deben comenzar a los 40 años.
La investigación demuestra que el contacto frecuente con el sistema de salud es determinante. El 79% de las mujeres que consultan al ginecólogo una o dos veces al año se realiza la mamografía, mientras que esa cifra cae drásticamente al 20% entre quienes no acuden al profesional.
Bajo la consigna "Si hay mama, hay conversación", las organizaciones promueven unificar criterios informativos, derribar el miedo a los diagnósticos y garantizar que la concientización sobre los chequeos se mantenga activa durante los 365 días del año.
En pocas palabras
- Cáncer de mama: 4 de cada 10 mujeres en Argentina no se realizan mamografías con regularidad.
- Falta de controles: solo el 51% de las mujeres asiste a sus controles ginecológicos de forma regular.
- Concientización: el 46% de las mujeres mayores de 40 que nunca se hicieron el estudio aduce motivos de desinformación.