Le diagnosticaron cáncer a los 30 y halló una nueva forma de mirar el mundo: "Hay vida durante y después"

Un mate en medio de un paisaje. "La vida sigue", aclara Andrea, que forma parte de Mujeres Poderosas Mendoza.

“Lloré muchísimo, me pregunté muchas veces ‘¿por qué a mí?’ y me costó muchísimo pensar en cómo iba a contarle a mi familia”, recuerda. Primero llamó a dos amigos que la contuvieron desde el otro lado del teléfono y también a su psicóloga. Después le contó a su hermano Rodrigo y le pidió que fuera él quien transmitiera la noticia al resto de la familia porque en ese momento ella no podía hacerlo. Fueron días de mucha tristeza, ansiedad y miedo, pero también fueron los días en los que comenzó a aparecer una fuerza que Andrea no sabía que tenía. Todavía estaba de viaje y ya había empezado a organizar estudios, consultas y turnos para cuando regresara. No sabía cómo iba a ser el camino ni cuánto iba a cambiar su vida, pero había una certeza que se impuso por encima de todas las demás: “Quería vivir”.

Junto a "Perlita", su fiel compañera de aventuras y apoyo clave en el proceso.

Y Andrea tuvo la fortuna de no recorrer ese camino sola. Su familia estuvo cerca, también sus amigos y quienes fueron apareciendo para acompañarla durante las distintas etapas del tratamiento. Después llegó la cirugía y, cuando comenzó a buscar una kinesióloga para hacer la rehabilitación de su brazo, apareció una de esas casualidades que terminan modificando una historia. Así conoció a Andrea Melendi, presidenta de Mujeres Poderosas Mendoza, y comenzó la rehabilitación con ella. En la segunda sesión, Melendi le contó que la había anotado para participar de un desfile de la asociación.

La ayuda y contención de una asociación que ayuda a mujeres con cáncer

Andrea había llegado buscando recuperar su brazo y terminó subiéndose a una pasarela junto a un grupo de mujeres que también habían atravesado un cáncer de mama. Aquel desfile le permitió conocerlas, escuchar sus historias y descubrir que, aunque cada una tenía una realidad diferente, había algo que las unía: todas estaban atravesando un diagnóstico que había irrumpido en sus vidas y cada una lo hacía como podía. Andrea decidió quedarse y, con el tiempo, fue conociendo más profundamente las historias de cada una. Allí entendió que no todas viven el cáncer de la misma manera. Algunas necesitan hablar, otras necesitan silencio; algunas tienen una red enorme y otras están mucho más solas. Cada historia es distinta.

Fue entonces cuando empezó a pensar qué podía hacer con todo lo que le había tocado vivir. “Sentí que quería que todo lo que me había tocado vivir tuviera un sentido. Que mi experiencia no quedara solamente en lo que me había pasado a mí, sino que pudiera servir, aunque fuera un poquito, para acompañar a otra mujer”, cuenta. Lo que había comenzado como una rehabilitación después de una cirugía terminó llevándola a encontrar una comunidad y un lugar desde donde también podía acompañar.

Junto a Mujeres Poderosas Mendoza (MPM), una asociación de apoyo a mujeres con cáncer, liderada por la kinesióloga Andrea Melendi.

Hoy Andrea está en otra etapa. Sigue en tratamiento, con sus controles y cuidándose, pero también está viviendo su vida. Trabaja, entrena, canta, hace planes, tiene proyectos y continúa pensando en todos los sueños que quiere cumplir. Y quizá esa sea una de las mayores enseñanzas que le dejó todo este proceso: que una enfermedad puede ocupar un lugar importante en una historia sin convertirse en toda la historia.

“Creo que una de las cosas que aprendí es que un diagnóstico puede cambiar muchas cosas, pero no debería borrar todo lo que somos”, dice. Porque ella sigue siendo hija, hermana, nieta, amiga y profesional; sigue siendo la mujer a la que le gusta entrenar, cantar, viajar, hacer planes y alentar a River. Sigue teniendo proyectos y ganas de descubrir qué caminos tiene la vida para ella.

"No siempre podemos con todo", dijo Andrea, paciente con cáncer de mama

También aprendió el valor enorme que tiene dejarse acompañar. “A veces creemos que tenemos que poder con todo y no es así. Hay momentos en los que simplemente necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos diga ‘estoy acá’”, explica. Por eso, cuando piensa en las mujeres que hoy están atravesando un diagnóstico parecido, no les habla desde un lugar de exigencia ni pretende decirles cómo deben transitarlo. Al contrario: les diría que no se exijan atravesarlo de una determinada manera, que no siempre tienen que ser fuertes, que tengan permiso para sentir miedo, tristeza, enojo o incertidumbre, que pidan ayuda y que se dejen acompañar.

“A veces creemos que tenemos que poder con todo y no es así. Hay momentos en los que simplemente necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos diga ‘estoy acá’”, dijo Andrea.

Y después, cuando puedan, que vuelvan a mirar hacia adelante. Que no abandonen sus proyectos ni dejen de imaginar su vida después de esto. Porque Andrea sabe que quizás durante los primeros días resulte imposible verlo, pero hay algo que espera que otras mujeres puedan descubrir con el tiempo: “Hay una vida durante y después del diagnóstico”.

Una vida en la que todavía quedan personas por conocer, lugares por descubrir, canciones por cantar, abrazos por recibir y sueños por cumplir. Una vida que no desaparece con un diagnóstico, aunque durante un tiempo pueda parecer que todo se detuvo. Andrea lo sabe porque aquel 8 de agosto de 2023 abrió un PDF y sintió que el mundo se había frenado. Hoy, dos años después, sigue trabajando, entrenando, cantando, haciendo planes y proyectando su futuro. Y encontró, además, una comunidad de mujeres con las que comparte algo que ninguna hubiera elegido, pero que transformaron juntas en una manera de acompañarse.

En este octubre rosa, Andrea tiene un último consejo para compartir: “Y, sobre todo, les diría que no están solas”.