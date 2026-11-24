La legislación provincial en la materia se adelantó seis años a la normativa nacional.

Impacto sanitario

Uno de los principales resultados de tres décadas de trabajo sostenido se refleja en el descenso continuo de la maternidad en la adolescencia: la provincia pasó de registrar un 15,46 % de embarazos adolescentes en el trienio 2010-2012 a un 8,3 %, en 2025.

«Detrás de cada punto de esa baja hay una adolescente que pudo seguir estudiando, elegir y decidir cuándo ser mamá y cuándo no. Eso no pasó por casualidad; pasó porque hubo asesoría, insumos y una canasta anticonceptiva garantizada con presupuesto y decisión política», sostuvo Courtis, remarcando que Mendoza sostuvo la compra de insumos con fondos propios, incluso en los períodos en que se interrumpieron los envíos nacionales.

Tres décadas de ampliación de derechos

A lo largo de estos 30 años, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva evolucionó desde un enfoque centrado exclusivamente en la planificación familiar hacia una mirada integral de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Entre los avances institucionales y normativos más relevantes se destacan:

Ampliación de la canasta anticonceptiva: actualmente se ofrecen de manera gratuita más de nueve métodos de corta y larga duración (preservativos, anticoncepción hormonal y de emergencia, DIU, implantes subdérmicos incorporados en 2014 y anticoncepción quirúrgica voluntaria regulada desde 2005 por la Ley 7456).

Jerarquización de la Obstetricia: mediante la incorporación de anticonceptivos al vademécum obstétrico en 2017 y su actualización en 2024 a través del Decreto 2088/24, las licenciadas en Obstetricia fortalecieron su capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y en el cuidado integral.

Atención integral y articulación: con la implementación efectiva de la Ley 27.610 (IVE/ILE) con consejería y acompañamiento seguro, pasando de 300 a superar las 3.000 intervenciones anuales. Además se crearon espacios amigables para adolescencias y se trabaja en articulación directa con el Programa de Maltrato Infantil ante situaciones de vulneración de derechos.

De cara a la jornada de hoy, Natalia Courtis reafirmó el compromiso de los equipos territoriales para continuar derribando barreras geográficas y culturales: «No entregar un método anticonceptivo no es ahorrar; es generar un embarazo no deseado y un costo humano y sanitario mucho mayor. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde el primer día: escuchar sin juzgar, atender con ciencia y defender el derecho a decidir».

Datos de la convocatoria