Durante meses, una adolescente recibió mensajes anónimos que la insultaban, amenazaban. Quien los enviaba parecía conocer cada detalle de su vida: sabía dónde estaba, cómo se vestía y qué hacía en la escuela. Lo que nadie imaginaba era que la persona responsable no estaba entre sus compañeros, sino dentro de su propia familia.
Dos adolescentes eran asustados con mensajes anónimos, pero descubrieron que la madre los enviaba desde su propia casa
La madre que tenía que proteger a una de las adolescentes terminó siendo la persona que la amenazaba
Creó un perfil falso para acosar a su hija de 14 años y le dijo que se quitara la vida: el perturbador caso de Lauryn Licari
Todo comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn Licari tenía 13 años y estaba de novia con Owen McKenny, un compañero de su escuela en Beal City, en Michigan. Ambos empezaron a recibir mensajes de números desconocidos que buscaban separarlos.
Después de un tiempo de silencio, las agresiones regresaron en septiembre de 2021 y se volvieron cada vez más crueles. Llegaban decenas de mensajes por día, con insultos, comentarios sexuales y amenazas. La situación terminó afectando tanto a los adolescentes que decidieron separarse, con la esperanza de que el acoso desapareciera.
Pero los mensajes continuaron. Las familias denunciaron lo ocurrido y la escuela comenzó a investigar, pero como no lograban identificar al responsable, intervino el FBI. Los investigadores analizaron los números utilizados y rastrearon los mensajes mediante registros telefónicos.
Así descubrieron que estaban vinculados con Kendra Licari, la propia madre de Lauryn. En diciembre de 2022, la policía llegó a su casa y la confrontó con las pruebas: la investigación dejó al descubierto que había utilizado aplicaciones para ocultar su identidad y acosar a su hija y al novio de ella.
En abril de 2023, la mujer se declaró culpable de dos cargos de acoso a menores y recibió una condena de entre 19 meses y cinco años de prisión, ya que también había enfrentado cargos por obstrucción a la justicia y delitos informáticos, pero fueron retirados como parte del acuerdo judicial.
El 8 de agosto de 2024 recuperó la libertad y en 2025, un documental volvió a poner el caso en el centro de la atención. Allí se conoció que Lauryn todavía tenía sentimientos encontrados y que no estaba preparada para recuperar la relación con su madre.
En pocas palabras
- Madre acosadora: Kendra Licari fue condenada por enviar mensajes anónimos a su hija de 14 años y a su novio.
- Investigación y condena: el FBI rastreó los mensajes hasta la madre, quien se declaró culpable de acoso y recibió una pena de prisión.
- Libertad y secuelas: ella recuperó su libertad en agosto de 2024, mientras su hija aún procesa la relación.