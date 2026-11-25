Pero los mensajes continuaron. Las familias denunciaron lo ocurrido y la escuela comenzó a investigar, pero como no lograban identificar al responsable, intervino el FBI. Los investigadores analizaron los números utilizados y rastrearon los mensajes mediante registros telefónicos.

Así descubrieron que estaban vinculados con Kendra Licari, la propia madre de Lauryn. En diciembre de 2022, la policía llegó a su casa y la confrontó con las pruebas: la investigación dejó al descubierto que había utilizado aplicaciones para ocultar su identidad y acosar a su hija y al novio de ella.

En octubre de 2020, la estudiante comenzó a recibir mensajes de texto de contenido agresivo y perturbador.

En abril de 2023, la mujer se declaró culpable de dos cargos de acoso a menores y recibió una condena de entre 19 meses y cinco años de prisión, ya que también había enfrentado cargos por obstrucción a la justicia y delitos informáticos, pero fueron retirados como parte del acuerdo judicial.

El 8 de agosto de 2024 recuperó la libertad y en 2025, un documental volvió a poner el caso en el centro de la atención. Allí se conoció que Lauryn todavía tenía sentimientos encontrados y que no estaba preparada para recuperar la relación con su madre.