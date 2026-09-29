El cáncer sigue siendo una enfermedad protagonista en la sociedad y, en este caso, llegó a afectar a una madre y a una hija, a las cuales se llevó en cuestión de horas. Se trata de una tragedia familiar signada por la dolorosa coincidencia que conmocionó Brasil.
"Ninguna quería ver morir a la otra": madre e hija perdieron la batalla contra el cáncer con pocas horas de diferencia
Nuevamente el cáncer se llevó a dos vidas y una familia recibió la segunda muerte mientras todavía despedía a una de ellas. La desgarradora historia
Un supuesto problema en la vesícula terminó por revelar un cáncer agresivo de páncreas, lo que hizo que ambas quedaran internadas en diferentes hospitales, a la espera de dos noticias tristísimas. El desenlace dejó a un esposo y padre de familia completamente solo.
Madre e hija perdieron la batalla contra el cáncer con pocas horas de diferencia
A fines de 2023, Cibele Marchis, de 28 años, empezó a tener síntomas de un cáncer poco frecuente en las glándulas suprarrenales y en agosto de 2024, la joven fue sometida a su primera intervención quirúrgica. Pese a la situación delicada, en diciembre de 2025, Cibele atravesó una grave complicación por infecciones derivadas de distintas cirugías que la dejó al borde de la muerte; logró recuperarse e intentó continuar con su vida.
Al tiempo la salud de su madre María Elisabete, de 56 años, empezó a deteriorarse tras sentir molestias abdominales que inicialmente creyó que eran de la vesícula, pero que en realidad resultaron ser un agresivo cáncer de páncreas. Ante el avance imparable de la enfermedad en ambas, madre e hija terminaron internadas de manera simultánea en distintos hospitales de la ciudad de Mogi Guaçu, Brasil.
El desgarrador final ocurrió un jueves por la tarde, cuando la joven de 28 años falleció. En ese momento, su madre se mantenía sedada en el otro hospital y nunca llegó a saber de la muerte de su hija. Apenas diez horas después, a la 1:58 de la madrugada del viernes, mientras los familiares todavía velaban a la joven, María perdió la vida.
La consecuencia de este cáncer pareció concretar una dolorosa premonición que ambas temían aún en vida. Según relató su familiar Rowilson Leandro da Costa, "ninguna de las dos quería ver morir a la otra". Finalmente, madre e hija fueron veladas y sepultadas juntas en el Cementerio Municipal Santo Antônio.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: madre e hija fallecieron por cáncer con pocas horas de diferencia en Brasil.
- Diagnóstico y desenlace: ambas padecían cánceres agresivos (suprarrenal y de páncreas) y murieron internadas.
- Últimos momentos: la madre no llegó a saber de la muerte de su hija; fueron sepultadas juntas.