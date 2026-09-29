"Ninguna quería ver morir a la otra": madre e hija perdieron la batalla contra el cáncer con pocas horas de diferencia

Al tiempo la salud de su madre María Elisabete, de 56 años, empezó a deteriorarse tras sentir molestias abdominales que inicialmente creyó que eran de la vesícula, pero que en realidad resultaron ser un agresivo cáncer de páncreas. Ante el avance imparable de la enfermedad en ambas, madre e hija terminaron internadas de manera simultánea en distintos hospitales de la ciudad de Mogi Guaçu, Brasil.

El esposo y padre junto a las dos fallecidas.

El desgarrador final ocurrió un jueves por la tarde, cuando la joven de 28 años falleció. En ese momento, su madre se mantenía sedada en el otro hospital y nunca llegó a saber de la muerte de su hija. Apenas diez horas después, a la 1:58 de la madrugada del viernes, mientras los familiares todavía velaban a la joven, María perdió la vida.

La consecuencia de este cáncer pareció concretar una dolorosa premonición que ambas temían aún en vida. Según relató su familiar Rowilson Leandro da Costa, "ninguna de las dos quería ver morir a la otra". Finalmente, madre e hija fueron veladas y sepultadas juntas en el Cementerio Municipal Santo Antônio.