El comienzo de octubre estará marcado por un incremento sustancial en la frecuencia e intensidad de las lluvias en la República Argentina. De acuerdo con la última actualización de los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF), la primera quincena del mes presentará un comportamiento sumamente dinámico, caracterizado por una distribución inicial de lluvias y tormentas sobre la franja oriental que, con el paso de los días, rotará de manera directa hacia las provincias del oeste.
Lluvias en Argentina: en qué fechas se esperan en en cada provincia en octubre
El pronóstico del Centro Europeo anticipa una primera semana de intensas precipitaciones en la región Pampeana y el Litoral, para luego desplazar el eje de tormentas hacia las provincias del centro y Cuyo.
Este escenario de mayor inestabilidad climática resulta clave para el sector agropecuario, en momentos donde se intensifican las labores de siembra de maíz temprano y la preparación de las hectáreas para la campaña gruesa en los principales núcleos productivos.
Primera semana de octubre: abundantes precipitaciones en el Litoral y la región Pampeana
Durante el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, la señal de humedad será generalizada sobre gran parte del territorio nacional. Las proyecciones meteorológicas indican acumulados semanales que se ubicarán entre 30 mm y 50 mm por encima de los promedios históricos, pudiendo superar dichos umbrales en sectores puntuales.
El impacto de las tormentas, según el sitio especializado Meteored, se distribuirá de la siguiente manera:
- Sectores con mayores excesos: Las anomalías más pronunciadas abarcarán a las provincias del Noreste Argentino (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa), extendiéndose hacia Santa Fe, Entre Ríos, gran parte de Buenos Aires, La Pampa y el sur y este de Córdoba.
- Zonas con valores normales: El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Río de la Plata y el norte cordobés registrarán marcas cercanas a sus medias habituales.
- Consecuencias en el campo: El agua acumulada favorecerá la recarga profunda de los perfiles de suelo. Sin embargo, en lotes con saturación previa podrían registrarse anegamientos temporales, complicando la transitabilidad en caminos rurales y demorando los trabajos de siembra.
Segunda semana de octubre: el eje de tormentas se desplaza hacia el oeste
Entre el 5 y el 12 de octubre, el patrón atmosférico mostrará una rotación significativa. El corredor principal de inestabilidad abandonará la franja oriental y se trasladará de forma directa hacia el interior del país y la franja cordillerana.
Esta segunda fase de tormentas y lluvias presentará los siguientes matices regionales:
- Regiones afectadas por el agua: Se esperan lluvias con excesos de 30 mm a 50 mm sobre las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa, el este de Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, alcanzando además al norte patagónico.
- Déficit en el este pampeano: Zonas como el centro de Buenos Aires y el este de Entre Ríos experimentarán un freno en las precipitaciones, con acumulados que podrían ubicarse entre 10 mm y 20 mm por debajo de la media.
- Oportunidad para las labores agrícolas: Este respiro hídrico en la franja oriental permitirá avanzar con las maquinarias en los campos afectados por el primer temporal, mientras que el oeste agrícola recibirá un insumo hídrico fundamental para la implantación de cultivos.
En pocas palabras
- Octubre: Se esperan intensas lluvias y tormentas en la región Pampeana y el Litoral durante la primera semana.
- Desplazamiento: El eje de tormentas rotará hacia las provincias del centro y Cuyo en la segunda semana del mes.
- Impacto agrícola: Las precipitaciones son clave para la siembra y preparación de cultivos, aunque podrían generar anegamientos temporales.