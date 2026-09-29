Lluvias en Argentina: en qué fechas se esperan en en cada provincia en octubre

Este escenario de mayor inestabilidad climática resulta clave para el sector agropecuario, en momentos donde se intensifican las labores de siembra de maíz temprano y la preparación de las hectáreas para la campaña gruesa en los principales núcleos productivos.

Primera semana de octubre: abundantes precipitaciones en el Litoral y la región Pampeana

Durante el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre, la señal de humedad será generalizada sobre gran parte del territorio nacional. Las proyecciones meteorológicas indican acumulados semanales que se ubicarán entre 30 mm y 50 mm por encima de los promedios históricos, pudiendo superar dichos umbrales en sectores puntuales.