Mendoza inicia una semana caracterizada por la inestabilidad climática en el arranque y una paulatina recuperación de las condiciones meteorológicas hacia los días siguientes. Según los datos del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Gran Mendoza experimentará un lunes húmedo con probabilidad de precipitaciones y viento moderado a fuerte, para luego dar paso a jornadas soleadas con máximas que alcanzarán un techo de 24 °C.
Cómo estará el tiempo esta semana en Mendoza: lluvia, viento con ráfagas de 50 km/h y temperaturas templadas
El reporte extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa inestabilidad y viento fuerte durante el comienzo de la semana. Luego las condiciones mejorarán
Este cambio en el estado del tiempo en Mendoza estará acompañado por variaciones térmicas propias de la primavera y ráfagas del sector sur durante las primeras horas del período.
El tiempo día por día en Mendoza: cuándo llueve y cómo variará la temperatura
De acuerdo con la información meteorológica oficial, el tiempo en el llano mendocino evolucionará de la siguiente manera a lo largo de la semana:
- Lunes 28: Jornada inestable con entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, tarde y noche. La temperatura mínima se ubicará en 16 °C y la máxima alcanzará los 20 °C. Se aguardan ráfagas de viento del sector sur de entre 42 y 50 km/h hacia la tarde y la noche.
- Martes 29: Cese progresivo de las precipitaciones, con un leve margen de inestabilidad matinal (0% a 10%) y cielo parcialmente nublado. La mínima descenderá a 12 °C y la máxima tocará los 19 °C.
- Miércoles 30 y Jueves 1: Retorna la estabilidad al oasis mendocino. Se prevén días soleados con pocas nubes, sin probabilidad de lluvias y marcas térmicas agradables que irán de 10 °C a 12 °C de mínima y 20 °C de máxima.
- Viernes 2: Se registrará el pico térmico de la semana. La tarde se presentará bien cálida con una máxima que trepará a los 24 °C y una mínima de 10 °C.
- Sábado 3: Leve descenso de los registros con una máxima de 16 °C y una mínima de 14 °C bajo un cielo parcialmente cubierto.
- Domingo 4: Cierre de fin de semana con tiempo favorable, sol entre nubes, mínima de 13 °C y una máxima primaveral de 21 °C.
La DGE activa un protocolo escolar preventivo ante el fenómeno del Súper Niño
Ante la llegada de las lluvias de la temporada y en el marco del fenómeno climático denominado "Súper Niño" —que comenzó en agosto y se extenderá hasta febrero de 2027, con sus picos máximos previstos entre octubre y diciembre de 2026—, las autoridades provinciales pusieron en marcha un plan de contingencia para la infraestructura pública.
La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, Cultural y de Infancias a cargo de Carlos Daparo, dispone de un protocolo de intervención de 5 principios para prevenir riesgos y resguardar la seguridad de la comunidad educativa:
- Inversión en infraestructura: El gobierno escolar adelantó una inversión de más de 65.000 millones de pesos en licitaciones para tareas de reparación y mantenimiento de edificios.
- Intervenciones en edificios: Actualmente se trabaja en la reparación de cubiertas de techos en más de 350 escuelas mendocinas para prevenir anegamientos por lluvias.
- Protocolos ante emergencias: En caso de temporales severos que provoquen filtraciones complejas, se activarán protocolos para realizar arreglos de urgencia con la suspensión temporal de actividades, garantizando la seguridad de estudiantes y docentes.
En pocas palabras
- Inestabilidad y Viento: Se anticipa inestabilidad climática y vientos fuertes al inicio de la semana en Mendoza.
- Mejora Gradual: Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar hacia mediados de semana, con días soleados.
- Protocolo Escolar: La DGE activó un protocolo preventivo ante posibles emergencias climáticas en edificios escolares.