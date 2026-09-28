Cómo estará el tiempo esta semana en Mendoza: lluvia, viento con ráfagas de 50 km/h y temperaturas templadas

Este cambio en el estado del tiempo en Mendoza estará acompañado por variaciones térmicas propias de la primavera y ráfagas del sector sur durante las primeras horas del período.

El tiempo día por día en Mendoza: cuándo llueve y cómo variará la temperatura

De acuerdo con la información meteorológica oficial, el tiempo en el llano mendocino evolucionará de la siguiente manera a lo largo de la semana: