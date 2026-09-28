El inicio de la semana trae un escenario de inestabilidad climática en gran parte de la República Argentina. El pronóstico del tiempor Argentina muestra un eje de humedad favorecido por la circulación primaveral desencadenará un período de lluvias y tormentas que afectará con mayor intensidad al Litoral argentino, la Región Pampeana y sectores del norte del país, mientras que en la región de Cuyo se registrarán fenómenos moderados con ráfagas de viento y variaciones térmicas.
Alerta por lluvias y tormentas en Argentina: caída abundante de agua en diferentes zonas del país
Un frente de inestabilidad provocará abundantes precipitaciones en el NEA y el centro del país durante las próximas jornadas. En Mendoza se esperan lluvias aisladas, ráfagas de viento y máximas de hasta 24 °C.
De acuerdo con los mapas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF), el mal tiempo se concentrará durante las primeras jornadas de la semana antes de dar paso a una paulatina mejora.
Lluvias de más de 60 mm y riesgo de anegamientos en el Litoral
Las proyecciones meteorológicas confirman que las precipitaciones superarán los valores normales para la época en la franja central y septentrional del país. El núcleo más intenso del temporal se posicionará sobre el Litoral y el Noreste Argentino (NEA), abarcando las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.
Los acumulados de agua previstos muestran diferencias marcadas según la región:
- Núcleo crítico en el NEA: En las zonas limítrofes con Uruguay y Brasil se prevén acumulados de entre 70 mm y 170 mm, afectando de forma directa a localidades como Paso de los Libres y Concordia.
- Centro del país y Litoral: Ciudades como Rosario podrían registrar cerca de 65 mm de agua caída, mientras que en San Miguel de Tucumán los valores superarían los 50 mm.
- Región Pampeana: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estiman cerca de 20 mm, en tanto que en Córdoba y el norte bonaerense las lluvias serán más escasas, oscilando entre 10 mm y 15 mm.
Estos elevados acumulados de lluvia concentrados en pocas horas en las provincias del Noreste podrían generar anegamientos urbanos e inconvenientes en el tránsito sobre rutas y caminos rurales.
El pronóstico del tiempo para Mendoza: lluvias, ráfagas y máxima de 24 °C
En la provincia de Mendoza, el panorama meteorológico estará marcado por la presencia de inestabilidad durante el comienzo de la semana, para luego dar paso a jornadas de sol, tiempo estable y un paulatino ascenso de la temperatura.
Según los datos oficiales del reporte extendido para la Capital de Mendoza y el Gran Mendoza, el tiempo evolucionará de la siguiente manera:
- Lunes 28: La jornada se presenta inestable con un 10% a 40% de probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C y la mínima será de 16 °C. El dato destacado son las ráfagas de viento del sector sur, que oscilarán entre los 42 y 50 km/h hacia la tarde y la noche.
- Martes 29: Persistirá un leve margen de inestabilidad matinal (0% a 10% de probabilidad de lloviznas) con cielo nublado a parcialmente nublado. La máxima será de 19 °C y la mínima descenderá a 12 °C.
- Miércoles 30 y Jueves 1: Retorna la estabilidad a la provincia. Se prevé cielo algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y marcas térmicas agradables que irán de 10 °C de mínima a 20 °C de máxima.
- Viernes 2: Se registrará el pico térmico de la semana en Mendoza, con una tarde calurosa en la que la máxima llegará a los 24 °C y la mínima se ubicará en 10 °C.
- Sábado 3 y Domingo 4: El fin de semana comenzará con un leve descenso térmico el sábado, registrando una máxima de 16 °C y una mínima de 14 °C. Para el domingo se espera una jornada agradable, con sol y un termómetro que trepará hasta los 21 °C.
Temperaturas dentro de los parámetros normales en el país
A nivel nacional, el comportamiento de las temperaturas no mostrará desvíos extremos respecto de las marcas promedios de la temporada primaveral. En la Región Pampeana, Cuyo y el Litoral, los registros térmicos se mantendrán dentro de un rango muy cercano a los valores habituales.
La presencia de abundante cobertura de nubes durante los días de lluvia limitará el ascenso de las marcas máximas en el norte y centro argentino. En contraposición, las anomalías frías más marcadas se registrarán en la Patagonia, especialmente sobre las costas de Chubut y Santa Cruz, donde las marcas se ubicarán entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo normal.
En pocas palabras
- Inestabilidad climática: Precipitaciones abundantes afectarán el NEA y centro del país, con mayor intensidad en el Litoral.
- Pronóstico Mendoza: Se esperan lluvias aisladas, ráfagas de viento y máximas de hasta 24 °C para el viernes.
- Temperaturas nacionales: Se mantendrán dentro de parámetros normales, excepto en la Patagonia donde serán más bajas.