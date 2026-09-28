Alerta por lluvias y tormentas en Argentina: caída abundante de agua en diferentes zonas del país

Los acumulados de agua previstos muestran diferencias marcadas según la región:

Núcleo crítico en el NEA: En las zonas limítrofes con Uruguay y Brasil se prevén acumulados de entre 70 mm y 170 mm , afectando de forma directa a localidades como Paso de los Libres y Concordia.

En las zonas limítrofes con Uruguay y Brasil se prevén acumulados de entre , afectando de forma directa a localidades como Paso de los Libres y Concordia. Centro del país y Litoral: Ciudades como Rosario podrían registrar cerca de 65 mm de agua caída, mientras que en San Miguel de Tucumán los valores superarían los 50 mm .

Ciudades como Rosario podrían registrar cerca de de agua caída, mientras que en San Miguel de Tucumán los valores superarían los . Región Pampeana: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estiman cerca de 20 mm, en tanto que en Córdoba y el norte bonaerense las lluvias serán más escasas, oscilando entre 10 mm y 15 mm.

Estos elevados acumulados de lluvia concentrados en pocas horas en las provincias del Noreste podrían generar anegamientos urbanos e inconvenientes en el tránsito sobre rutas y caminos rurales.

El pronóstico del tiempo para Mendoza: lluvias, ráfagas y máxima de 24 °C

En la provincia de Mendoza, el panorama meteorológico estará marcado por la presencia de inestabilidad durante el comienzo de la semana, para luego dar paso a jornadas de sol, tiempo estable y un paulatino ascenso de la temperatura.

Según los datos oficiales del reporte extendido para la Capital de Mendoza y el Gran Mendoza, el tiempo evolucionará de la siguiente manera:

Lunes 28: La jornada se presenta inestable con un 10% a 40% de probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C y la mínima será de 16 °C . El dato destacado son las ráfagas de viento del sector sur , que oscilarán entre los 42 y 50 km/h hacia la tarde y la noche.

La jornada se presenta inestable con un durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los y la mínima será de . El dato destacado son las , que oscilarán entre los hacia la tarde y la noche. Martes 29: Persistirá un leve margen de inestabilidad matinal (0% a 10% de probabilidad de lloviznas) con cielo nublado a parcialmente nublado. La máxima será de 19 °C y la mínima descenderá a 12 °C .

Persistirá un leve margen de inestabilidad matinal (0% a 10% de probabilidad de lloviznas) con cielo nublado a parcialmente nublado. La máxima será de y la mínima descenderá a . Miércoles 30 y Jueves 1: Retorna la estabilidad a la provincia. Se prevé cielo algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y marcas térmicas agradables que irán de 10 °C de mínima a 20 °C de máxima .

Retorna la estabilidad a la provincia. Se prevé cielo algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y marcas térmicas agradables que irán de a . Viernes 2: Se registrará el pico térmico de la semana en Mendoza, con una tarde calurosa en la que la máxima llegará a los 24 °C y la mínima se ubicará en 10 °C .

Se registrará el pico térmico de la semana en Mendoza, con una tarde calurosa en la que la y la mínima se ubicará en . Sábado 3 y Domingo 4: El fin de semana comenzará con un leve descenso térmico el sábado, registrando una máxima de 16 °C y una mínima de 14 °C. Para el domingo se espera una jornada agradable, con sol y un termómetro que trepará hasta los 21 °C.

Temperaturas dentro de los parámetros normales en el país

A nivel nacional, el comportamiento de las temperaturas no mostrará desvíos extremos respecto de las marcas promedios de la temporada primaveral. En la Región Pampeana, Cuyo y el Litoral, los registros térmicos se mantendrán dentro de un rango muy cercano a los valores habituales.

La presencia de abundante cobertura de nubes durante los días de lluvia limitará el ascenso de las marcas máximas en el norte y centro argentino. En contraposición, las anomalías frías más marcadas se registrarán en la Patagonia, especialmente sobre las costas de Chubut y Santa Cruz, donde las marcas se ubicarán entre 1 °C y 3 °C por debajo de lo normal.