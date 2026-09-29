Descubrimiento histórico: desentierran a una madre abrazando a su hijo en un cementerio medieval

Pero lo cierto es que ninguna de las sepulturas preparó al equipo liderado por el profesor Giuliano Volpe para el impacto visual y emocional que significó la tumba número 12.

Allí, yacía una mujer de entre 30 y 40 años que abraza fuertemente con su brazo derecho a un niño de corta edad, estimado entre los 4 y 5 años.

Los próximos pasos de la investigación

Tras el impacto inicial, los investigadores destacaron que ahora se abrirá una etapa clave en los laboratorios. Mediante rigurosos análisis antropológicos, estudios de ADN y exámenes óseos detallados, los científicos intentarán precisar con exactitud la cronología de las muertes.

Como es habitual, también se intentará determinar el sexo biológico del pequeño y profundizar en el contexto histórico de la época, además de investigar la posible presencia de algún antiguo lugar de culto en las inmediaciones del cementerio que explique las características de estas particulares inhumaciones medievales en Italia.