Un impresionante y desgarrador descubrimiento paralizó a los especialistas en el sur de Italia. Durante una serie de excavaciones rutinarias en un antiguo cementerio de la Edad Media, los expertos se toparon con una escena conmovedora: los restos de una madre que sostiene estrechamente entre sus brazos a su pequeño hijo, congelados en el tiempo.
Descubrimiento histórico: desentierran a una madre abrazando a su hijo en un cementerio medieval
Luego del descubrimiento, los especialistas intentarán identificar las causas de muerte y otros detalles. La información, en la nota
El suceso tuvo lugar en un cementerio de la zona portuaria de Siponto, muy cerca de Manfredonia, en la provincia de Foggia. El hallazgo se dio en el marco de las campañas científicas llevadas adelante por el proyecto ArcheoSipontum, impulsado de manera conjunta por las universidades de Bari y Foggia, que buscan rescatar el rico patrimonio histórico.
Una tumba que conmueve a la ciencia
De acuerdo con los primeros peritajes arqueológicos realizados en el lugar, el cementerio data de los siglos XII y XIII. En esa estructura de mampostería, de aproximadamente treinta metros de largo, los especialistas descubrieron los restos de cerca de treinta individuos sepultados en fila.
Pero lo cierto es que ninguna de las sepulturas preparó al equipo liderado por el profesor Giuliano Volpe para el impacto visual y emocional que significó la tumba número 12.
Allí, yacía una mujer de entre 30 y 40 años que abraza fuertemente con su brazo derecho a un niño de corta edad, estimado entre los 4 y 5 años.
Los próximos pasos de la investigación
Tras el impacto inicial, los investigadores destacaron que ahora se abrirá una etapa clave en los laboratorios. Mediante rigurosos análisis antropológicos, estudios de ADN y exámenes óseos detallados, los científicos intentarán precisar con exactitud la cronología de las muertes.
Como es habitual, también se intentará determinar el sexo biológico del pequeño y profundizar en el contexto histórico de la época, además de investigar la posible presencia de algún antiguo lugar de culto en las inmediaciones del cementerio que explique las características de estas particulares inhumaciones medievales en Italia.
En pocas palabras
- Hallazgo histórico: en Italia desenterraron una madre abrazando a su hijo en un cementerio medieval.
- Contexto del descubrimiento: los restos fueron encontrados durante excavaciones en Siponto, datan de los siglos XII y XIII.
- Investigación futura: se realizarán análisis de ADN y antropológicos para determinar la cronología y detalles sobre los individuos.