Descubren anomalías dentro de una de las pirámides y creen que pueden resolver un misterio de hace miles de años

Mamdouh Eldamaty, exministro de antigüedades, lideró los análisis recientes. El funcionario detalló que "la cuidadosa integración del análisis arqueológico, los métodos científicos modernos y la experiencia de campo a largo plazo puede reabrir asuntos que se creían resueltos".

Según su visión, el hallazgo "podría potencialmente clasificarse entre los descubrimientos arqueológicos más transformadores de la era moderna".

Diseño poco usual

Los responsables del proyecto afirman tener niveles altos de confianza sobre dos espacios particulares al norte de la cámara sepulcral. Un detalle arquitectónico apoya fuertemente la hipótesis sobre la monarca.

Para salir del recinto actual resulta obligatorio efectuar giros hacia la izquierda, un plan asociado a las reinas de la época. Las instalaciones de los faraones masculinos muestran una orientación opuesta hacia la derecha.

Ray Johnson, especialista del Instituto para el Estudio de las Culturas Antiguas, calificó los hallazgos como "muy tentadores". Advirtió que cualquier espacio adicional podría presentar daños severos por inundaciones.

"Con el cambio climático y un nivel freático cada vez más alto, la recuperación de los datos es probablemente la mejor manera de preservarlos", declaró. Por ahora, el equipo busca autorización para taladrar un orificio desde la superficie e introducir cámaras minúsculas.