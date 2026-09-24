Injusticia histórica: estudiantes hicieron un diseño arquitectónico monumental hace 67 años, pero sus profesores se llevaron el crédito hasta hoy

Al revisar los planos resguardados en la institución, la docente encontró una firma a lápiz de González de León. Aquella marca confirmó la participación de los alumnos en el esquema inicial del famoso campus.

Aquel boceto sirvió como referencia para el desarrollo posterior del anteproyecto. Mario Pani junto a Enrique del Moral lideraron después la versión definitiva presentada al concurso oficial. La edificación del recinto educativo resultó ser un proceso colectivo de gran magnitud.

Más de 60 profesionales trabajaron allí desde 1949 hasta 1952 para concretar la obra.

El papel localizado en 2014 llegó al Museo de Arte Moderno neoyorquino un año después. Allí, el reconocido arquitecto pudo observar nuevamente su creación juvenil casi siete décadas más tarde, poco antes de fallecer. Su extenso legado incluyó edificios emblemáticos a nivel nacional.