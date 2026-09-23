Mendoza no bullinea: la DGE lanzó un concurso para que estudiantes prevengan el acoso escolar

Por las celebraciones por el Día del Estudiante, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha la iniciativa pedagógica “Mendoza no bullinea”. El certamen, que comenzó este 22 de septiembre, está dirigido a alumnos de 2º, 3º y 4º año de escuelas secundarias, tanto orientadas como técnicas de toda la provincia.
La propuesta busca abordar de forma integral dos problemáticas complejas de la convivencia digital y escolar: el bullying y el ciberbullying. La meta central es que sean los propios jóvenes, acompañados por sus docentes, quienes generen piezas creativas y mensajes de concientización destinados a sus pares.
Formación individual y producción grupal en la plataforma FlexFlix
La dinámica del concurso se desarrollará a través de la plataforma educativa FlexFlix, donde se habilitó un módulo especial sobre la temática. El proceso constará de dos instancias clave: en primer lugar, cada estudiante deberá realizar actividades formativas de manera individual desde su propio dispositivo para incorporar herramientas de prevención.
Posteriormente, los alumnos se organizarán en equipos de trabajo para llevar adelante una producción grupal y colaborativa. "Es una instancia de prevención y, al mismo tiempo, promueve el trabajo en equipo. Se otorgará un premio a una escuela por departamento", destacó Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar (DAE) de la DGE.
El concurso cuenta con un calendario prefijado para la entrega y selección de las producciones que representarán a cada comunidad educativa:
- Hasta el 12 de octubre: realización de los contenidos en la plataforma, elaboración de los trabajos grupales y selección interna de la pieza ganadora a cargo de un jurado escolar.
- 13 de octubre: fecha límite para el envío de los trabajos seleccionados a la Dirección de Acompañamiento Escolar.
- Del 14 al 23 de octubre: evaluación formal de los proyectos por parte del comité provincial de la DAE.
- 26 de octubre: anuncio oficial de las escuelas y cursos ganadores en toda la provincia.
En pocas palabras
- Mendoza no bullinea: lanzan programa para alumnos de secundaria contra el bullying y ciberbullying.
- Plataforma FlexFlix: estudiantes crearán contenidos de concientización de forma individual y grupal.
- Premiación: se otorgará un reconocimiento a un curso por departamento provincial.