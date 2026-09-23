Mendoza no bullinea: la DGE lanzó un concurso para que estudiantes prevengan el acoso escolar

La propuesta busca abordar de forma integral dos problemáticas complejas de la convivencia digital y escolar: el bullying y el ciberbullying. La meta central es que sean los propios jóvenes, acompañados por sus docentes, quienes generen piezas creativas y mensajes de concientización destinados a sus pares.

Formación individual y producción grupal en la plataforma FlexFlix

La dinámica del concurso se desarrollará a través de la plataforma educativa FlexFlix, donde se habilitó un módulo especial sobre la temática. El proceso constará de dos instancias clave: en primer lugar, cada estudiante deberá realizar actividades formativas de manera individual desde su propio dispositivo para incorporar herramientas de prevención.