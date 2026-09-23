Qué pasará con las clases este jueves por el viento Zonda en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué pasará con las clases

Como sucede siempre ante cada evento meteorológico de esta índole, la DGE analiza el mapa de riesgo departamento por departamento. En caso de determinarse la suspensión de clases en las escuelas dependientes del gobierno provincial, la suspensión se comunica turno por turno (mañana, tarde o noche) o de forma general según la franja horaria prevista para la bajada del fenómeno al llano.

Por tal motivo, tanto a directivos, docentes, celadores como a las familias de Mendoza se les recomienda permanecer atentos a los canales oficiales del Gobierno de Mendoza y de la DGE, donde se notificará con inmediatez cualquier novedad.

El reclamo de las familias por el viento Zonda

Un punto recurrente cada vez que el viento Zonda amenaza con afectar el normal desarrollo escolar es el pedido de previsibilidad. Padres, alumnos y docentes coinciden en señalar la importancia de que, de confirmarse una suspensión de las clases presenciales, el anuncio se concrete con el margen de tiempo suficiente.

El mayor malestar en la comunidad suele darse cuando las decisiones se informan de manera tardía o "sobre la hora", complicando la logística familiar de transporte, el cuidado de los niños y la organización laboral.