La incertidumbre respecto del impacto que tendrá la llegada del viento Zonda en Mendoza vuelve a poner la mira en el dictado de clases. Ante el pronóstico del tiempo de ráfagas intensas, la Dirección General de Escuelas (DGE) se encuentra evaluando si corresponde aplicar la suspensión de actividades presenciales.
Qué pasará con las clases este jueves por el viento Zonda en Mendoza
La comunidad educativa de Mendoza aguarda la decisión de la DGE sobre la continuidad de las clases este jueves, ante la inminente llegada del viento Zonda
Desde la DGE manejan la situación con mucha cautela, basándose de las alertas y recomendaciones que coordina con Defensa Civil.
La decisión de la suspensión de clases está ligada en base a la actualización de los reportes del tiempo, que determinan si la intensidad del viento representa o no un riesgo para el traslado y la seguridad de la comunidad escolar.
Viento Zonda en Mendoza: qué pasará con las clases
Como sucede siempre ante cada evento meteorológico de esta índole, la DGE analiza el mapa de riesgo departamento por departamento. En caso de determinarse la suspensión de clases en las escuelas dependientes del gobierno provincial, la suspensión se comunica turno por turno (mañana, tarde o noche) o de forma general según la franja horaria prevista para la bajada del fenómeno al llano.
Por tal motivo, tanto a directivos, docentes, celadores como a las familias de Mendoza se les recomienda permanecer atentos a los canales oficiales del Gobierno de Mendoza y de la DGE, donde se notificará con inmediatez cualquier novedad.
El reclamo de las familias por el viento Zonda
Un punto recurrente cada vez que el viento Zonda amenaza con afectar el normal desarrollo escolar es el pedido de previsibilidad. Padres, alumnos y docentes coinciden en señalar la importancia de que, de confirmarse una suspensión de las clases presenciales, el anuncio se concrete con el margen de tiempo suficiente.
El mayor malestar en la comunidad suele darse cuando las decisiones se informan de manera tardía o "sobre la hora", complicando la logística familiar de transporte, el cuidado de los niños y la organización laboral.
En pocas palabras
- Clases en Mendoza: La Dirección General de Escuelas (DGE) evalúa la suspensión de clases este jueves debido al pronóstico de viento Zonda.
- Proceso de decisión: La DGE analiza informes de intensidad del viento y recomendaciones de Defensa Civil para determinar el riesgo a la comunidad educativa.
- Comunicación oficial: Se recomienda a directivos, docentes y familias estar atentos a los canales oficiales de la DGE para notificaciones sobre la suspensión de actividades.