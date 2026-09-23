Las ráfagas del viento Zonda llegarán al Gran Mendoza y afectarán a casi toda la provincia durante el jueves, según el pronóstico del tiempo. Ante este panorama, la Dirección General de Escuelas (DGE) sigue de cerca la evolución de la alerta amarilla para determinar qué pasara con las clases presenciales en las escuelas de la provincia.
Viento Zonda en el Gran Mendoza con ráfagas de 70 km/h: qué pasará con las clases
El viento Zonda soplaría durante todo el jueves en casi toda Mendoza. Pidieron tomar todos los recaudos posibles y la DGE analiza el pronóstico del tiempo
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló que para este miércoles se espera una máxima de 26 grados, con cielo despejado, circulación del aire del norte y buenas condiciones en general. Pero el cambio será desde la noche y madrugada del jueves, cuando se espera que el viento Zonda comience a sentirse en la precordillera.
Ya durante la mañana del jueves se espera que sople en San Rafael, General Alvear y Malargüe. El viento Zonda avanzará hacia el Valle de Uco y luego se instalará en el Gran Mendoza y parte de la Zona Este. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h., por lo que se trata de un evento de moderado a fuerte durante gran parte del día.
Por el viento Zonda evalúan qué pasará con las clases
Las autoridades de la DGE siguen de cerca la evolución del pronóstico del tiempo, junto con Defensa Civil y meteorólogos para definir las medidas a tomar en los colegios de la provincia por el viento Zonda. En caso de avanzar con una suspensión de clases emitirán un comunicado en el transcurso del día.