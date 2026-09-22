El curioso premio en plata que propuso el Gobierno para un grupo de estatales

El incentivo por adopción es uno de los puntos más llamativos de la reforma. El proyecto también contempla un adicional para trabajadores que tengan hijos a cargo en un hogar monoparental, destinado a complementar sus ingresos. Además, propone mejores licencias y una reducción de la carga horaria para quienes trabajen con personas con discapacidad o adultos mayores.

El nuevo esquema también busca cambiar la forma de calcular los salarios. Los 8 agrupamientos actuales pasarían a ser 2 y distintos ítems que hoy aparecen por separado se incorporarían al básico. A esto se sumaría una grilla para medir el desempeño, cuyo resultado podría traducirse en adicionales salariales. El ministro Rodolfo Montero aseguró que quienes adhieran tendrán una mejor remuneración.