El Gobierno propuso un nuevo régimen salarial para los trabajadores del Régimen 15 de Salud, con un incentivo económico para quienes adopten. La iniciativa será enviada a la Legislatura y alcanzará a personal administrativo, enfermeros, técnicos, mantenimiento y profesionales que no realizan tareas asistenciales directas, como abogados y contadores.
El curioso premio en plata que propuso el Gobierno para un grupo de estatales
La reforma que propone el Gobierno para el régimen salarial de enfermeros y personal del Régimen 15 de Salud incluye incentivos particulares, como por adopción
El incentivo por adopción es uno de los puntos más llamativos de la reforma. El proyecto también contempla un adicional para trabajadores que tengan hijos a cargo en un hogar monoparental, destinado a complementar sus ingresos. Además, propone mejores licencias y una reducción de la carga horaria para quienes trabajen con personas con discapacidad o adultos mayores.
El nuevo esquema también busca cambiar la forma de calcular los salarios. Los 8 agrupamientos actuales pasarían a ser 2 y distintos ítems que hoy aparecen por separado se incorporarían al básico. A esto se sumaría una grilla para medir el desempeño, cuyo resultado podría traducirse en adicionales salariales. El ministro Rodolfo Montero aseguró que quienes adhieran tendrán una mejor remuneración.
La adhesión al nuevo régimen será voluntaria. Los trabajadores podrán optar por incorporarse al esquema propuesto, que el Gobierno plantea como una estructura más ordenada y con mejores salarios. La letra chica de la iniciativa se conocerá recién cuando Salud la presente en la Legislatura.