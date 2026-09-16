El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo aumento para los médicos del régimen especial

Según la ley: "Que la remuneración ha sido establecida en forma modulada, a través de la unidad de valor denominada Unidad Sanitaria, y se compone de un sueldo básico comprensivo de parte fija y una parte variable que está sujeta al cumplimiento de objetivos o de indicadores establecidos para cada Agrupamiento, existiendo la posibilidad de cumplir además servicios mediante actividades que se computan en forma unitaria, y que se denominan Unidades de Productividad, definidas para cada Agrupamiento, y que son debidamente remuneradas, completando la estructura salarial, los adicionales, suplementos y complementos". La modalidad fue tratada en la Legislatura y fue una de las innovaciones introducidas por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, entre otras, como la importación de medicamentos para bajar costos.

Los médicos que están dentro del Régimen Especial verán un incremento en el sueldo de septiembre, según se conoció este miércoles por decisión del Poder Ejecutivo. Imagen de archivo. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Dos años de vigencia

El Régimen Especial cumple ya dos años de vigencia y, en ese lapso, el valor de la Unidad Sanitaria viene siendo actualizado de manera escalonada:

Agosto de 2025: $250.000

Octubre de 2025: $265.000

Abril de 2026: $283.000

Junio de 2026: $292.000

Agosto de 2026: $312.500

Noviembre de 2026: $324.500

Los dos últimos valores corresponden al Decreto N° 1636, la actualización más reciente. En conjunto, la US acumula una suba superior al 29% desde agosto de 2025.

A quiénes alcanza el régimen

El esquema comprende a cinco agrupamientos de profesionales: médicos de guardia, médicos críticos, médicos asistenciales, médicos sanitaristas y quienes se desempeñan en centros de salud. Se trata de un régimen voluntario: cada profesional que decide sumarse acuerda su remuneración directamente con el Gobierno y, a cambio, se compromete a concentrar su carga horaria en un mismo efector y a cumplir con los objetivos institucionales fijados por el Ministerio de Salud.

Según había informado el Ministerio de Salud a un año de la implementación del régimen, cerca de 600 médicos ya se habían incorporado a este esquema, con una proyección de alcanzar los 1.200 hacia fines de ese primer año.

Los médicos que acceden al nuevo régimen lo hacen de manera voluntaria y su salario de compone de ítems por más carga horaria y objetivos trazados por sus directivos. Imagen de archivo. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Médicos, afuera de paritarias

Al no estar sujetos a las paritarias estatales tradicionales, los profesionales de este régimen dependen de que el Poder Ejecutivo actualice periódicamente el valor de la Unidad Sanitaria para no perder poder adquisitivo frente a la inflación y para mantener sus ingresos en sintonía con los aumentos que sí se negocian para el resto de la administración pública. Ese mecanismo es, en definitiva, el que explica el nuevo incremento dispuesto por el Decreto N° 1636.

La iniciativa generó el rechazo de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) quienes no intervienen en estos acuerdos salariales y sólo están presentes en la mesa paritaria para aquellos galenos que quedaron en el esquema anterior.