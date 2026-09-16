El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo aumento para los médicos del régimen especial

El Gobierno provincial formalizó este miércoles, a través del Decreto N° 1636, un nuevo aumento para los médicos incluidos en el Régimen Especial vigente desde 2024. La suba se instrumenta mediante la actualización del valor de la Unidad Sanitaria (US) -la unidad de referencia con la que se calcula el salario de estos profesionales-, que pasa a $312.500 desde agosto de 2026 y a $324.500 a partir de noviembre. Como la remuneración se calcula en base a esa unidad, cada actualización se traduce de forma directa en un aumento salarial.
Cómo funciona la Unidad Sanitaria y por qué determina el sueldo de los médicos
El Régimen Especial para Profesionales Médicos, creado por la Ley N° 9539 y reglamentado por el Decreto N° 1782, no fija los sueldos en pesos sino en una unidad de medida: la Unidad Sanitaria. La remuneración de cada médico surge de multiplicar esa unidad por un componente horario y otro por objetivos, al que se puede sumar un adicional por productividad.
Esa estructura es la que explica por qué, a diferencia de otros escalafones estatales, alcanza con que el Poder Ejecutivo actualice un solo valor -la US- para que se ajuste automáticamente el ingreso de todos los médicos comprendidos en el régimen, sin necesidad de una negociación paritaria específica para el sector.
Según la ley: "Que la remuneración ha sido establecida en forma modulada, a través de la unidad de valor denominada Unidad Sanitaria, y se compone de un sueldo básico comprensivo de parte fija y una parte variable que está sujeta al cumplimiento de objetivos o de indicadores establecidos para cada Agrupamiento, existiendo la posibilidad de cumplir además servicios mediante actividades que se computan en forma unitaria, y que se denominan Unidades de Productividad, definidas para cada Agrupamiento, y que son debidamente remuneradas, completando la estructura salarial, los adicionales, suplementos y complementos". La modalidad fue tratada en la Legislatura y fue una de las innovaciones introducidas por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, entre otras, como la importación de medicamentos para bajar costos.
Dos años de vigencia
El Régimen Especial cumple ya dos años de vigencia y, en ese lapso, el valor de la Unidad Sanitaria viene siendo actualizado de manera escalonada:
- Agosto de 2025: $250.000
- Octubre de 2025: $265.000
- Abril de 2026: $283.000
- Junio de 2026: $292.000
- Agosto de 2026: $312.500
- Noviembre de 2026: $324.500
Los dos últimos valores corresponden al Decreto N° 1636, la actualización más reciente. En conjunto, la US acumula una suba superior al 29% desde agosto de 2025.
A quiénes alcanza el régimen
El esquema comprende a cinco agrupamientos de profesionales: médicos de guardia, médicos críticos, médicos asistenciales, médicos sanitaristas y quienes se desempeñan en centros de salud. Se trata de un régimen voluntario: cada profesional que decide sumarse acuerda su remuneración directamente con el Gobierno y, a cambio, se compromete a concentrar su carga horaria en un mismo efector y a cumplir con los objetivos institucionales fijados por el Ministerio de Salud.
Según había informado el Ministerio de Salud a un año de la implementación del régimen, cerca de 600 médicos ya se habían incorporado a este esquema, con una proyección de alcanzar los 1.200 hacia fines de ese primer año.
Médicos, afuera de paritarias
Al no estar sujetos a las paritarias estatales tradicionales, los profesionales de este régimen dependen de que el Poder Ejecutivo actualice periódicamente el valor de la Unidad Sanitaria para no perder poder adquisitivo frente a la inflación y para mantener sus ingresos en sintonía con los aumentos que sí se negocian para el resto de la administración pública. Ese mecanismo es, en definitiva, el que explica el nuevo incremento dispuesto por el Decreto N° 1636.
La iniciativa generó el rechazo de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) quienes no intervienen en estos acuerdos salariales y sólo están presentes en la mesa paritaria para aquellos galenos que quedaron en el esquema anterior.
En pocas palabras
- Aumento salarial: el Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo aumento para médicos del régimen especial mediante el Decreto N° 1636.
- Actualización US: el valor de la Unidad Sanitaria (US) pasará a $312.500 en agosto de 2026 y $324.500 en noviembre.
- Régimen especial: este esquema, vigente desde 2024, incluye a cinco agrupamientos de profesionales médicos y se actualiza vía Decreto N° 1636.