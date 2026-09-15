"No vamos a bajar los brazos": el mensaje de Mercedes Rus, tras la detención del presunto autor del crimen de Leonel

En la parte final de su mensaje, adelantó que la investigación "no termina con una detención": afirmó que van a "ir por cada uno de los involucrados" para ponerlos a disposición de los jueces. Cerró con una promesa a la familia de la víctima y a los mendocinos: dijo que no van a "bajar los brazos" y que seguirán destinando recursos y tecnología contra los delincuentes, sin dejarles, aseguró, "un solo lugar donde esconderse".

Cómo ocurrió el ataque

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, alrededor de las 21.15 del lunes al menos tres hombres llegaron hasta una vivienda del barrio Junín a bordo de un automóvil rojo y abrieron fuego en distintas direcciones. Leonel se encontraba en el patio de la casa de una hermana, junto a primos y sobrinos, cuando uno de los disparos lo alcanzó y le provocó una herida en la zona de la arteria femoral.

Vecinos trasladaron al niño en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Pese a la atención recibida, Leonel murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la pérdida de sangre.

Los atacantes escaparon del lugar en el mismo automóvil rojo utilizado para llegar al barrio.

Valeria, hermana mayor de la víctima, relató a medios locales que hubo una discusión previa al ataque y que los agresores intentaron ingresar a la vivienda. También cuestionó que los vecinos con cámaras de seguridad en la zona no las hayan mostrado para identificar a los responsables.

La detención del principal sospechoso

La Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza trabajó durante toda la noche analizando cámaras de seguridad del Acceso Norte y recolectando testimonios. Con esos elementos, el fiscal de Homicidios, Oscar Malla, dispuso la captura del sospechoso, identificado con las iniciales C.A.C.

El hombre fue detenido en la mañana del martes en el barrio San Martín, en la Ciudad de Mendoza, a menos de 12 horas de haber sido identificado. Familiares de Leonel lo señalaron como el presunto autor de los disparos y afirmaron que, esa misma mañana del lunes, había ido a la vivienda de la familia a reclamarle a la madre del niño por objetos que, según él, le habían robado.

La principal hipótesis de la investigación apunta a un conflicto territorial vinculado al narcomenudeo, aunque la Justicia continúa trabajando para determinar el móvil exacto y si hubo otros involucrados.

Contexto

Leonel era el menor de ocho hermanos y cursaba segundo grado en la escuela N.° 1-045 "Maestra Olimpia Raso de Di Chiara", cercana a su domicilio. Vivía junto a su familia en el asentamiento Villa Junín, un barrio de casas precarias y calles de tierra que, según relatos de vecinos, atraviesa una situación de violencia vinculada al narcotráfico.

La causa quedó caratulada como homicidio y continúa bajo la instrucción de la fiscalía de Homicidios, que sigue analizando cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir completamente el ataque y determinar quién efectuó el disparo que mató al niño.