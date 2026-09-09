Identificación balística en Mendoza: el acuerdo que conecta a la provincia con las bases de la Policía Federal e Interpol

Esta herramienta de última generación permite digitalizar y analizar con precisión microscópica las huellas únicas que imprimen las armas en proyectiles y vainas servidas halladas en las escenas del crimen.

El sistema IBIS permite a los peritos forenses identificar la huella digital que deja cada arma en casquillos y proyectiles.

Conexión directa con la Policía Federal e Interpol

Gracias a esta ratificación normativa, la evidencia recopilada en suelo mendocino podrá ser cotejada de manera directa e inmediata con la Base Central Nacional de Evidencia Balística, que administra el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB) bajo la órbita de la Policía Federal Argentina.

Además, el flujo de datos se conectará con la Red de Información Balística de Interpol (IBIN), lo que otorgará un alcance internacional para rastrear armamento involucrado en el crimen organizado y redes delictivas transfronterizas.