A través del Decreto N° 1.792 publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó el "Convenio Marco de Cooperación y Colaboración" entre el Ministerio de Seguridad y Justicia, conducido por Mercedes Rus, y el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Susana Monteoliva.
Identificación balística en Mendoza: el acuerdo que conecta a la provincia con las bases de la Policía Federal e Interpol
Mediante el Decreto 1792, la Provincia formalizó un convenio clave. Mendoza es la única jurisdicción del país que cuenta con la tecnología IBIS
La norma ratifica la alianza estratégica para profundizar la interoperabilidad de datos y acelerar la investigación del delito con armas de fuego.
Mendoza, pionera en la tecnología de rastreo balístico IBIS
El eje central del acuerdo radica en el aprovechamiento de la tecnología que posee la provincia. Mendoza se posiciona como la única jurisdicción del país que ha impulsado e incorporado en sus fuerzas policiales el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).
Esta herramienta de última generación permite digitalizar y analizar con precisión microscópica las huellas únicas que imprimen las armas en proyectiles y vainas servidas halladas en las escenas del crimen.
Conexión directa con la Policía Federal e Interpol
Gracias a esta ratificación normativa, la evidencia recopilada en suelo mendocino podrá ser cotejada de manera directa e inmediata con la Base Central Nacional de Evidencia Balística, que administra el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB) bajo la órbita de la Policía Federal Argentina.
Además, el flujo de datos se conectará con la Red de Información Balística de Interpol (IBIN), lo que otorgará un alcance internacional para rastrear armamento involucrado en el crimen organizado y redes delictivas transfronterizas.
En pocas palabras
- Mendoza: conectará su sistema balístico IBIS con bases de datos de la Nación e Interpol para agilizar investigaciones.
- Convenio Marco: ratifica la cooperación entre el Ministerio de Seguridad provincial y el nacional para interoperabilidad de datos.
- Tecnología IBIS: Mendoza es la única provincia con este sistema avanzado para analizar huellas de armas de fuego.