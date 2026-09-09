Tren de Cercanías: el mapa de las nuevas vías y los cambios en Coquimbito, Palmira y Beltrán

Pasajeros y cargas por las mismas vías: cómo funcionarán la bitrocha del Tren de Cercanías

Entre la Estación Libertador San Martín y Gutiérrez, el proyecto incorporará un sistema de bitrocha que permitirá que por el mismo tendido ferroviario circulen las nuevas formaciones de pasajeros y los trenes de carga. Para hacerlo posible, se incorporará un tercer riel que habilitará los dos anchos de vía.

Trocha media: es el ancho de vía que utilizarán las nuevas formaciones de pasajeros del Tren de Cercanías .

es el ancho de vía que utilizarán las nuevas formaciones de pasajeros del . Trocha ancha: es el ancho de vía utilizado por las formaciones de carga y que permitirá mantener las maniobras ferroviarias previstas en el proyecto.

Foto: Cristian Lozano

Según el acuerdo con Nación, el tendido compartido se desplegará sobre el Ramal ascendente SM D del Ex Ferrocarril General San Martín.

Las obras clave del Tren de Cercanías en Coquimbito, Beltrán y Palmira

Ahora bien, la convivencia de ambos sistemas requerirá obras de infraestructura y medidas de seguridad a lo largo del recorrido. Por eso, la adenda contempla 5 intervenciones específicas en el proyecto del Tren de Cercanías:

Coquimbito: se construirá un cruce a nivel adaptado, equipado con sistemas de protección activa, enclavamientos y señalización.

se construirá un adaptado, equipado con sistemas de protección activa, enclavamientos y señalización. Fray Luis Beltrán: se incorporará un desvío de cruce y espera sobre el Circuito Guaymallén.

se incorporará un sobre el Circuito Guaymallén. Playa Palmira: se realizará una readecuación de la playa ferroviaria para permitir las maniobras previstas. Foto: Cristian Lozano

Estación San Martín: se modificará el enlace entre las vías ascendente y descendente en las proximidades de la estación.

se modificará el en las proximidades de la estación. Pasos a nivel y peatonales: el corredor contará con barreras automáticas o telecomandadas, además de señalización luminosa y sonora.

Foto: Cristian Lozano

Tren de Cercanías: 45 kilómetros conectados con el Metrotranvía

El Tren de Cercanías tendrá un trazado de 45 kilómetros de extensión y 19 estaciones o paradores. El recorrido conectará La Colonia (Junín) y San Martín con Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez.

Las 19 paradas del Tren de Cercanías: Estación Libertador General San Martín, Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez. Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada, Bulnes y Pueyrredón.

Desde Maipú, la traza continuará hacia Luján de Cuyo con paradas en Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, hasta llegar a la terminal Pueyrredón.

El sistema ofrecerá además trasbordo directo con el Metrotranvía mediante la tarjeta SUBE en la Estación Gutiérrez y en la futura Estación Pueyrredón.

Foto: Cristian Lozano

El servicio será operado por CEOSA y contará con tres formaciones diésel-eléctricas encargadas a la firma china CRRC Tangshan, con capacidad para transportar a más de 500 pasajeros por viaje.