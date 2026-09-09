Tren de Cercanías: el mapa de las nuevas vías y los cambios en Coquimbito, Palmira y Beltrán

El Tren de Cercanías está cada vez más cerca. El Gobierno de Mendoza firmó y aprobó un convenio con Belgrano Cargas para rediseñar la infraestructura de las vías e implementar una bitrocha para que el tren de pasajeros y las formaciones de carga puedan compartir el trazado sin entorpecerse.
La adenda al acuerdo original de Mendoza con la empresa de trenes nacional fue ratificada a través del decreto N° 1801 publicado en el Boletín Oficial.
La adecuación de las vías correrá por cuenta de la provincia, aunque necesitará de la validación tanto de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como por la propia firma Belgrano Cargas.
Pasajeros y cargas por las mismas vías: cómo funcionarán la bitrocha del Tren de Cercanías
Entre la Estación Libertador San Martín y Gutiérrez, el proyecto incorporará un sistema de bitrocha que permitirá que por el mismo tendido ferroviario circulen las nuevas formaciones de pasajeros y los trenes de carga. Para hacerlo posible, se incorporará un tercer riel que habilitará los dos anchos de vía.
- Trocha media: es el ancho de vía que utilizarán las nuevas formaciones de pasajeros del Tren de Cercanías.
- Trocha ancha: es el ancho de vía utilizado por las formaciones de carga y que permitirá mantener las maniobras ferroviarias previstas en el proyecto.
Según el acuerdo con Nación, el tendido compartido se desplegará sobre el Ramal ascendente SM D del Ex Ferrocarril General San Martín.
Las obras clave del Tren de Cercanías en Coquimbito, Beltrán y Palmira
Ahora bien, la convivencia de ambos sistemas requerirá obras de infraestructura y medidas de seguridad a lo largo del recorrido. Por eso, la adenda contempla 5 intervenciones específicas en el proyecto del Tren de Cercanías:
- Coquimbito: se construirá un cruce a nivel adaptado, equipado con sistemas de protección activa, enclavamientos y señalización.
- Fray Luis Beltrán: se incorporará un desvío de cruce y espera sobre el Circuito Guaymallén.
- Playa Palmira: se realizará una readecuación de la playa ferroviaria para permitir las maniobras previstas.
- Estación San Martín: se modificará el enlace entre las vías ascendente y descendente en las proximidades de la estación.
- Pasos a nivel y peatonales: el corredor contará con barreras automáticas o telecomandadas, además de señalización luminosa y sonora.
Tren de Cercanías: 45 kilómetros conectados con el Metrotranvía
El Tren de Cercanías tendrá un trazado de 45 kilómetros de extensión y 19 estaciones o paradores. El recorrido conectará La Colonia (Junín) y San Martín con Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega, Coquimbito y Gutiérrez.
Desde Maipú, la traza continuará hacia Luján de Cuyo con paradas en Maza, Juan B. Justo, Parque Metropolitano, Rivadavia, Videla Castillo, Club FADEP, Manuel A. Sáez, Vieytes, Terrada y Bulnes, hasta llegar a la terminal Pueyrredón.
El sistema ofrecerá además trasbordo directo con el Metrotranvía mediante la tarjeta SUBE en la Estación Gutiérrez y en la futura Estación Pueyrredón.
El servicio será operado por CEOSA y contará con tres formaciones diésel-eléctricas encargadas a la firma china CRRC Tangshan, con capacidad para transportar a más de 500 pasajeros por viaje.
En pocas palabras
- Tren de Cercanías: Gobierno aprobó acuerdo con Belgrano Cargas para la readecuación de vías y circulación compartida.
- Infraestructura: se implementará un sistema de bitrocha con un tercer riel para la convivencia de trenes de pasajeros y carga.
- Obras Clave: el proyecto incluye mejoras en Coquimbito, Fray Luis Beltrán, y Playa Palmira para la operación segura.