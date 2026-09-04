Cómo viajar de noche en el primer tren panorámico con techo de cristal que permite ver auroras boreales

Cuánto cuesta el tren panorámico para ver auroras boreales

El boleto tiene un precio inicial de 1.495 coronas noruegas, equivalentes a aproximadamente 130 euros, aunque el costo puede modificarse de acuerdo con la temporada y el servicio elegido.

El ticket incluye:

Viaje de ida y vuelta.

Vagones con techo y paredes de cristal.

Bebidas calientes y snacks.

Guías especializados.

Charla sobre auroras boreales y fotografía nocturna.

Acceso al museo local de Katterat.

Durante el recorrido también se realiza una parada en Bjørnfjell, cerca de la frontera con Suecia.

Una vez en Katterat, la experiencia continúa al aire libre alrededor de una fogata. Allí los viajeros reciben bebidas calientes, explicaciones sobre las auroras y recomendaciones para fotografiar el fenómeno.

El servicio funciona durante la temporada de auroras boreales, aproximadamente entre septiembre y marzo, cuando las noches son más largas y oscuras en el norte de Noruega.

La aparición de las auroras, de todos modos, no puede garantizarse, ya que se trata de un fenómeno natural. El recorrido fue diseñado en una región considerada especialmente favorable para observarlas, con escasa contaminación lumínica.

A esto se suma la elevada actividad solar prevista para este ciclo, que incrementa las posibilidades de disfrutar del espectáculo.

Con esta propuesta, el Midnight Aurora Route combina turismo de naturaleza, confort y una experiencia ferroviaria diferente en uno de los paisajes más remotos de Europa.