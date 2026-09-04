Cómo viajar de noche en el primer tren panorámico con techo de cristal que permite ver auroras boreales

Ver auroras boreales sin exponerse al frío extremo del Ártico ya es posible a bordo del Midnight Aurora Route, un nuevo servicio de tren panorámico nocturno lanzado en el norte de Noruega. El pasaje comienza en 1.495 coronas noruegas, unos 130 euros, e incluye distintas actividades durante el recorrido.
La propuesta atraviesa la histórica línea de Ofoten, desde Narvik hasta Katterat, un pequeño poblado ferroviario al que solo se puede llegar en tren. El trayecto fue pensado especialmente para alejarse de las zonas con contaminación lumínica y favorecer la observación de las luces del norte.
Los pasajeros viajan en vagones con amplios ventanales, paredes y techo de cristal, además de una iluminación interior tenue. De esta manera pueden permanecer dentro del tren mientras buscan las auroras, resguardados de las bajas temperaturas del invierno ártico.
Cuánto cuesta el tren panorámico para ver auroras boreales
El boleto tiene un precio inicial de 1.495 coronas noruegas, equivalentes a aproximadamente 130 euros, aunque el costo puede modificarse de acuerdo con la temporada y el servicio elegido.
El ticket incluye:
- Viaje de ida y vuelta.
- Vagones con techo y paredes de cristal.
- Bebidas calientes y snacks.
- Guías especializados.
- Charla sobre auroras boreales y fotografía nocturna.
- Acceso al museo local de Katterat.
Durante el recorrido también se realiza una parada en Bjørnfjell, cerca de la frontera con Suecia.
Una vez en Katterat, la experiencia continúa al aire libre alrededor de una fogata. Allí los viajeros reciben bebidas calientes, explicaciones sobre las auroras y recomendaciones para fotografiar el fenómeno.
El servicio funciona durante la temporada de auroras boreales, aproximadamente entre septiembre y marzo, cuando las noches son más largas y oscuras en el norte de Noruega.
La aparición de las auroras, de todos modos, no puede garantizarse, ya que se trata de un fenómeno natural. El recorrido fue diseñado en una región considerada especialmente favorable para observarlas, con escasa contaminación lumínica.
A esto se suma la elevada actividad solar prevista para este ciclo, que incrementa las posibilidades de disfrutar del espectáculo.
Con esta propuesta, el Midnight Aurora Route combina turismo de naturaleza, confort y una experiencia ferroviaria diferente en uno de los paisajes más remotos de Europa.
En pocas palabras
- Tren panorámico: el Midnight Aurora Route ofrece vagones con techo y paredes de cristal para ver auroras boreales en Noruega.
- Experiencia ártica: el servicio incluye bebidas calientes, guías especializados y una fogata en un poblado remoto.
- Temporada y costo: funciona de septiembre a marzo con un pasaje inicial de 130 euros, sin garantía de avistamiento del fenómeno.