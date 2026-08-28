Estuvo a punto de ser chatarra y volvió triunfante a las vías: el histórico tren de 1927 que alcanzó 80 km/h

El tren y una historia que comenzó con el rescate de una máquina olvidada

Durante el recorrido, la formación realizó una parada técnica en Coronel Brandsen para cargar agua. En Lezama también fue necesario reabastecerse, pero en este caso los bomberos colaboraron con la tarea debido a que el tanque ferroviario de la estación no estaba operativo.

La historia de la locomotora tiene un capítulo mucho más antiguo. La máquina, de tipo “Pacific”, fue construida en Inglaterra en 1927 y permaneció fuera de servicio durante años. En 1993 fue rescatada en Lobos, donde corría riesgo de terminar desguazada.

A partir de entonces comenzó un prolongado proceso de recuperación. Los trabajos incluyeron la reparación de la caldera, la restauración de la cabina y la puesta a punto de diferentes componentes mecánicos.

El esfuerzo permitió que la “39 Grande” regresara a las vías en julio de 2025. Desde entonces realizó distintos viajes de prueba, entre ellos recorridos hasta Brandsen y Chascomús.

El ensayo hasta Dolores significó un nuevo avance para la puesta a punto de la locomotora. Durante el trayecto, cientos de vecinos se acercaron a estaciones, pasos a nivel y distintos puntos de la línea Roca para observar y registrar el paso de la formación.

El objetivo de quienes trabajan en su recuperación es continuar con las pruebas para habilitar recorridos de mayor distancia y mantener en funcionamiento una de las piezas históricas del patrimonio ferroviario argentino.