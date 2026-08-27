Bailarina, estudiante y rodeada de amigos: así era la joven que murió en el accidente de calle Colón

Una joven activa, alegre y apasionada por la danza

Las publicaciones que quedaron en las redes sociales de Lu Báez muestran a una joven muy creativa, alegre y rodeada de amigos y amigas. Además de su carrera universitaria, había encontrado en las danzas urbanas una de sus grandes pasiones.

Desde Fronteo Mega Crew compartía entrenamientos, presentaciones y competencias, una actividad que formaba parte de su vida cotidiana y de su grupo de pertenencia.

Luciana era bailarina de danzas urbanas y competía con su grupo, perteneciente a la academia Fronteo Mega Crew. Redes sociales

Además era hija de una directora de escuela, y quienes la conocían destacan el fuerte vínculo que mantenía con su entorno cercano.

La Facultad de Comunicación Social de la UNCuyo también expresó su pesar por la muerte de la estudiante y la recordó con afecto en sus redes sociales.

La noticia dejó consternados a sus compañeros de facultad, amigos y familiares, que durante las últimas horas despidieron a Lu en las redes sociales.

El choque fatal en Colón y Perú

La despedida de la facultad de Comunicación Social de la UNCuyo a Luciana Báez. Redes sociales

El accidente ocurrió cerca de las 23 de este miércoles, cuando dos vehículos circulaban por las calles Colón y Perú.

De acuerdo con la versión aportada por testigos que se encontraban en el lugar, uno de los vehículos circulaba por Colón y el otro lo hacía por Perú. En circunstancias que son investigadas, uno de los autos habría cruzado el semáforo en rojo y se produjo el violento impacto.

Como consecuencia del choque, un Citroën C4 quedó detenido en contramano sobre calle Colón, mientras que un Fiat Cronos terminó sobre la vereda.

En este último vehículo viajaba Luciana Báez junto a su novio, Gonzalo Parlavecchio, quien iba al volante. El Cronos se encontraba cumpliendo servicio en una aplicación de transporte.

Investigan cómo ocurrió la muerte de la joven

El accidente en el que Luciana Báez perdió la vida ocurrió este miércoles a las 23 en calle Colón.

Como consecuencia del accidente, Luciana habría salido despedida del Fiat Cronos. Los investigadores buscan determinar ahora si llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del choque.

La mecánica exacta del choque y las responsabilidades de cada uno de los conductores serán determinadas a partir de las pericias y de los testimonios incorporados a la investigación.

Mientras tanto, para quienes compartieron con ella aulas, ensayos, competencias y momentos de amistad, la tragedia dejó la imagen de una joven de apenas 22 años cuya vida estaba llena de proyectos y vínculos, que dejaron un enorme vacío en su entorno.