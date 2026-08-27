El novio de la joven que murió al caer de un 5° piso pidió declarar en la causa y aportó testigos

Los pedidos de pruebas tras la muerte

El joven de 32 años ya se encuentra defendido por los abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton. El primero de ellos aseguró que "la teoría de esta defensa es que se trató de un suicidio. Por eso vamos a solicitar distintas pruebas para corroborar esa teoría".

Por un lado el chico prestará declaración para brindar detalles sobre su relación con la víctima fatal, los días de vacaciones que venían disfrutando en Mendoza -son oriundos de Buenos Aires- y las últimas horas con vida de la joven. Extraoficialmente, el novio le alcanzó a decir a la Policía que se acostaron a dormir y se despertó a las 3.30 con la joven ya sentada al borde de la ventana a punto de tirarse al vacío.

El abogado defensor del joven, Agustín Magdalena.

También se ofrecerá la declaración de 2 testigos: un empleado del hotel Agua del Corral y un turista francés que observó la trágica situación desde la calle. Incluso se pondrá a disposición las claves de bloqueo de los teléfonos celulares de la pareja para que se puedan extraer las conversaciones que mantuvieron entre ambos y con otras personas.

Fuentes vinculadas al expediente detallaron que la joven venía atravesando un tratamiento psicológico y psiquiátrico con algunas interrupciones en los últimos años, aunque nunca había llegado a tomar una decisión tan extrema como la de su propia muerte.