Las próximas horas serán clave para el joven de 32 años que quedó aprehendido tras la muerte de su pareja en un hotel en Ciudad. Si bien la primera reconstrucción del hecho apunta a que la víctima se quitó la vida al arrojarse de un quinto piso, el chico ya se encuentra siendo asistido legalmente y ofreció pruebas para incorporar en el expediente.
El novio de la joven que murió al caer de un 5° piso pidió declarar en la causa y aportó testigos
El joven de 32 años presentó un abogado defensor y espera que la Fiscalía resuelva si lo libera o no tras la muerte ocurrida en la madrugada de este jueves
Tras la muerte en el hotel céntrico, la única persona que estaba con la víctima fatal en esa habitación del 5° piso quedó aprehendida. El fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó que el chico -se reserva su identidad- quede alojado en la Estación Transitoria de Detenidos (Estrada) mientras incorpora las primeras pruebas de la causa.
Si bien se aplicaron los protocolos de violencia de género de rigor ante la muerte sospechosa de una mujer, fuentes judiciales y policiales revelaron que la primera hipótesis es que la víctima de 31 años se quitó la vida.
Los pedidos de pruebas tras la muerte
El joven de 32 años ya se encuentra defendido por los abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton. El primero de ellos aseguró que "la teoría de esta defensa es que se trató de un suicidio. Por eso vamos a solicitar distintas pruebas para corroborar esa teoría".
Por un lado el chico prestará declaración para brindar detalles sobre su relación con la víctima fatal, los días de vacaciones que venían disfrutando en Mendoza -son oriundos de Buenos Aires- y las últimas horas con vida de la joven. Extraoficialmente, el novio le alcanzó a decir a la Policía que se acostaron a dormir y se despertó a las 3.30 con la joven ya sentada al borde de la ventana a punto de tirarse al vacío.
También se ofrecerá la declaración de 2 testigos: un empleado del hotel Agua del Corral y un turista francés que observó la trágica situación desde la calle. Incluso se pondrá a disposición las claves de bloqueo de los teléfonos celulares de la pareja para que se puedan extraer las conversaciones que mantuvieron entre ambos y con otras personas.
Fuentes vinculadas al expediente detallaron que la joven venía atravesando un tratamiento psicológico y psiquiátrico con algunas interrupciones en los últimos años, aunque nunca había llegado a tomar una decisión tan extrema como la de su propia muerte.
En pocas palabras
- Detenido: el novio de la joven fallecida es asistido por abogados y espera decisión judicial.
- Hipótesis: la principal hipótesis apunta al suicidio de la víctima, aunque se investiga.
- Pruebas: se aportarán testigos y se analizarán los celulares para esclarecer los hechos.