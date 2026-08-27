Quién era la mujer que falleció al caer desde el quinto piso de un hotel en pleno centro de Mendoza

Se investiga la muerte de la mujer

Los primeros indicios de la muerte de la mujer señalan que, más allá de que se activaron los protocolos de femicidio, es que ella misma habría tomado la decisión de finalizar con su vida, pese a los intentos de su pareja por evitarlo.

La Policía intentó en un primer momento, una vez que se alertó al 911 la situación, ver los registros fílmicos de la vereda Norte de calle Amigorena, entre Primitivo de la Reta y Avenida San Martín.

Sin embargo, la arboleda existente en la zona no permitió divisar bien qué había ocurrido en transitado lugar.

La pareja de la chica fallecida, que también había llegado y se había alojado en el Hotel Agua del Corral, se encuentra prestando declaración por lo sucedido.

Ni bien arribó la Policía al hotel céntrico, detuvo al joven por el protocolo de femicidio. Se supo que habían salido a caminar horas antes de la tragedia, pero se desconoce si mantuvieron algún tipo de discusión, la que posiblemente podría haber hecho que la mujer tomara la drástica decisión.