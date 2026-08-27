Se está investigando la muerte de una mujer que falleció este jueves, tras caer desde un quinto piso de un hotel en pleno centro de Mendoza. El fallecimiento de la chica fue alrededor de las 3.50 de la madrugada y se encontraba acompañada en el momento de la tragedia.
Quién era la mujer que falleció al caer desde el quinto piso de un hotel en pleno centro de Mendoza
Identificaron a la mujer que murió en pleno centro de Mendoza, al caer desde lo alto de un hotel en calle Amigorena
Según el reporte de la Policía, la mujer era oriunda de Buenos Aires y perdió la vida de manera instantánea. Por el hecho, se activó el protocolo de femicidio y la persona que estaba con ella quedó detenida.
Muerte en pleno centro de Mendoza: quién es la chica
Horas después de la muerte de la mujer, se identificó a la fallecida. Se trata de Tamara Daniela Schiffini, de unos 31 años de edad y oriunda de Buenos Aires. La mujer se encontraba junto a su pareja, Damián Gozzotti.
Se investiga la muerte de la mujer
Los primeros indicios de la muerte de la mujer señalan que, más allá de que se activaron los protocolos de femicidio, es que ella misma habría tomado la decisión de finalizar con su vida, pese a los intentos de su pareja por evitarlo.
La Policía intentó en un primer momento, una vez que se alertó al 911 la situación, ver los registros fílmicos de la vereda Norte de calle Amigorena, entre Primitivo de la Reta y Avenida San Martín.
Sin embargo, la arboleda existente en la zona no permitió divisar bien qué había ocurrido en transitado lugar.
La pareja de la chica fallecida, que también había llegado y se había alojado en el Hotel Agua del Corral, se encuentra prestando declaración por lo sucedido.
Ni bien arribó la Policía al hotel céntrico, detuvo al joven por el protocolo de femicidio. Se supo que habían salido a caminar horas antes de la tragedia, pero se desconoce si mantuvieron algún tipo de discusión, la que posiblemente podría haber hecho que la mujer tomara la drástica decisión.
En pocas palabras
- Identificaron a la mujer: Tamara Daniela Schiffini, de 31 años, murió al caer de un hotel en Mendoza.
- Investigan el hecho: Se activó el protocolo de femicidio y su pareja quedó detenida.
- Posible causa: Se investiga si la mujer tomó la decisión de quitarse la vida, pese a intentos de su pareja.