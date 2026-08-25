Por cuestión de segundos, no murió. O mejor dicho, no fue asesinada. El agresor fue un hombre con el que estuvieron años en pareja y formaron una familia de 4 hijos. el hombre la estranguló hasta que se desvaneció y creyó que la mató. Pero la mujer sobrevivió al hecho, brindó su relato y ahora el violento está imputado por el intento de femicidio.
El relato de la mujer que sobrevivió a un intento de femicidio: "Me empezó a ahorcar y sentí como que ya no estaba"
Un hombre está acusado de intentar cometer el femicidio de su expareja al estrangularla en un descampado. Analizan si la causa se resuelve en juicio abreviado
Emmanuel Fabián Robledo (41) y la víctima de 37 años -se reserva su identidad- estuvieron varios años en pareja. Para fines de 2024 estaban separados pero seguían conviviendo en su domicilio. Algunas denuncias aisladas que radicó la mujer pudieron bien anticipar lo que iba a ocurrir el 22 de diciembre.
Fabián Robledo le pidió a su expareja que lo llevara hasta Costa de Araujo, Lavalle, donde supuestamente le habían ofrecido una changa. Eran las 17. La moto en la que circulaban ingresó por un camino de tierra hasta un descampado. Según la Fiscalía, allí ocurrió el intento de femicidio.
El relato de la víctima del intento de femicidio.
Fabián Robledo le pidió a la mujer que se detenga porque no tenía buena señal del celular para llamar a la persona que buscaban. "Empecé a sentir miedo y le dije que me había llevado ahí para matarme, pero empezó a reír sarcásticamente", declaró la víctima en la causa penal.
"Se colocó detrás mío y pensé que me iba a abrazar, pero me agarró del brazo derecho, me levanto y me empezó a ahorcar. Me tiró al piso. No le podía ver la cara por el sol. Luego sentí como que ya no estaba. Era porque me faltaba el aire", narró la mujer.
"Pude tomar un poco de oxígeno y le dije que pensara en sus hijos. Le decía que pensara lo que hacía. Luego pensaba en encontrar algo para lastimarlo, para que me soltara. Es como que iba y volvía con el conocimiento, por momentos estaba consciente y por momentos no sabía qué pasaba", detalló la víctima del episodio de violencia de género.
La captura y condena por tentativa de femicidio
La mujer de 37 años quedó desvanecida en el lugar. Fabián Robledo, pensando que la había matado, escapó del lugar. Llegada la noche se presentó en una comisaría para denunciar la desaparición de la víctima: relató que la había dejado en la terminal de Guaymallén porque se iba a juntar con sus amigas y no tuvo más noticias de ella. Pero claro, no sabía que la mujer se había recuperado en aquel descampado donde quedó tirada y había realizado la denuncia.
El hombre quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-. Está previsto que en los próximos días se defina si la causa se resuelve en un juicio abreviado o se ventila en un debate convencional.
En pocas palabras
- Condena a 12 años: hombre acusado por intentar asesinar a su expareja estrangulándola en un descampado.
- Relato de la víctima: la mujer describió el ataque y cómo logró sobrevivir al perder el conocimiento.
- Violencia de género: el agresor, con quien tuvo 4 hijos, fue imputado por tentativa de femicidio.