El relato de la mujer que sobrevivió a un intento de femicidio: "Me empezó a ahorcar y sentí como que ya no estaba"

La investigación por el casi femicidio llegó a una sentencia.

El relato de la víctima del intento de femicidio.

Fabián Robledo le pidió a la mujer que se detenga porque no tenía buena señal del celular para llamar a la persona que buscaban. "Empecé a sentir miedo y le dije que me había llevado ahí para matarme, pero empezó a reír sarcásticamente", declaró la víctima en la causa penal.

"Se colocó detrás mío y pensé que me iba a abrazar, pero me agarró del brazo derecho, me levanto y me empezó a ahorcar. Me tiró al piso. No le podía ver la cara por el sol. Luego sentí como que ya no estaba. Era porque me faltaba el aire", narró la mujer.

"Pude tomar un poco de oxígeno y le dije que pensara en sus hijos. Le decía que pensara lo que hacía. Luego pensaba en encontrar algo para lastimarlo, para que me soltara. Es como que iba y volvía con el conocimiento, por momentos estaba consciente y por momentos no sabía qué pasaba", detalló la víctima del episodio de violencia de género.

La fiscal Claudia Ríos investigó la tentativa de femicidio. Foto: Gentileza Poder Judicial

La captura y condena por tentativa de femicidio

La mujer de 37 años quedó desvanecida en el lugar. Fabián Robledo, pensando que la había matado, escapó del lugar. Llegada la noche se presentó en una comisaría para denunciar la desaparición de la víctima: relató que la había dejado en la terminal de Guaymallén porque se iba a juntar con sus amigas y no tuvo más noticias de ella. Pero claro, no sabía que la mujer se había recuperado en aquel descampado donde quedó tirada y había realizado la denuncia.

El hombre quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-. Está previsto que en los próximos días se defina si la causa se resuelve en un juicio abreviado o se ventila en un debate convencional.