Dos trabajadores rurales fueron hallados calcinados en una zona rural de Aguará Grande, en Santa Fe, el domingo por la tarde. El estremecedor hallazgo de los cuerpos calcinados fue en la estancia Los Horcones. Personal policial llegó al lugar y se encontró con una escena devastada por las llamas, donde una casilla de chapa y una camioneta se encontraban destruidas por el fuego.
Quiénes son los dos trabajadores que fueron encontrados calcinados
El macabro hallazgo de los cuerpos calcinados de los dos trabajadores, se produjo durante la tarde del domingo. La escena del horror causó una enorme conmoción
En el lugar del homicidios las autoridades hallaron partes de un cuerpo entre los escombros de la casilla incendiada y, a pocos metros, un segundo cuerpo calcinado junto a una fogata en otro sector del predio.
La causa quedó de los trabajadores calcinados bajo la órbita de la fiscal Hemilce Fissore, de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, quien caratuló la investigación de manera provisoria como un "presunto homicidio seguido de suicidio".
Los investigadores de la División Científico Forense de la Región 5 de Santa Fe levantaron rastros clave en la camioneta que pertenecía al establecimiento, una Pick Up dominio XJF 872. Entre las evidencias más determinantes, los peritos documentaron manchas presuntamente hemáticas y una marca sobre el suelo con patrón de arrastre, por lo que realizaron hisopados para establecer si corresponden a sangre de las víctimas antes de que la escena fuera consumida por el fuego.
Quiénes son los trabajadores que fueron encontrados calcinados
Según la información recolectada por los agentes policiales en el establecimiento rural, los trabajadores fallecidos realizaban tareas temporales de colocación y reparación de alambrados. De acuerdo con el testimonio brindado por el encargado de la estancia Los Horcones, las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán, ambos oriundos de la provincia del Chaco.
No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la identidad de los dos peones deberá ser confirmada formalmente a través de las pericias forenses correspondientes.
Bomberos Zapadores procedieron al traslado de los restos para la realización de las autopsias de rigor.
Investigan una posible discusión entre ambos trabajadores
Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores de Santa Fe, aparece la posibilidad de que se haya producido una fuerte discusión entre ambos hombres, que habría terminado en un presunto homicidio seguido de suicidio. No se descarta la posible participación de una tercera persona.
No obstante, esta línea investigativa todavía no fue confirmada oficialmente y los investigadores trabajan para reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: Dos trabajadores rurales fueron encontrados calcinados en una estancia de Santa Fe.
- Investigación en curso: Se investiga un presunto homicidio seguido de suicidio o la participación de terceros.
- Identidades preliminares: Las víctimas serían Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán, oriundos de Chaco, a la espera de confirmación forense.