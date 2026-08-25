Quiénes son los dos trabajadores que fueron encontrados calcinados

Los investigadores de la División Científico Forense de la Región 5 de Santa Fe levantaron rastros clave en la camioneta que pertenecía al establecimiento, una Pick Up dominio XJF 872. Entre las evidencias más determinantes, los peritos documentaron manchas presuntamente hemáticas y una marca sobre el suelo con patrón de arrastre, por lo que realizaron hisopados para establecer si corresponden a sangre de las víctimas antes de que la escena fuera consumida por el fuego.

Quiénes son los trabajadores que fueron encontrados calcinados

Según la información recolectada por los agentes policiales en el establecimiento rural, los trabajadores fallecidos realizaban tareas temporales de colocación y reparación de alambrados. De acuerdo con el testimonio brindado por el encargado de la estancia Los Horcones, las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Carlos Maidana y Germán Daniel Rostán, ambos oriundos de la provincia del Chaco.

No obstante, las autoridades judiciales aclararon que la identidad de los dos peones deberá ser confirmada formalmente a través de las pericias forenses correspondientes.

Bomberos Zapadores procedieron al traslado de los restos para la realización de las autopsias de rigor.

Investigan una posible discusión entre ambos trabajadores

Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores de Santa Fe, aparece la posibilidad de que se haya producido una fuerte discusión entre ambos hombres, que habría terminado en un presunto homicidio seguido de suicidio. No se descarta la posible participación de una tercera persona.

No obstante, esta línea investigativa todavía no fue confirmada oficialmente y los investigadores trabajan para reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.