Quién es el policía que le disparó a un adolescente que circulaba en moto y en contramano

Al parecer, los policías se atravesaron en las arterias y dieron la voz de alto al adolescente que conducía, pero la moto pasó a elevada velocidad entre los móviles de la policía.

Policía disparó a adolescente: quién es el que accionó el gatillo

Ante dicha situación, el cabo 1º Juan Figueroa "impartió en reiteradas oportunidades la voz de alto, policía", pero el conductor de la moto continuó su marcha a alta velocidad.

Fue entonces que el funcionario hizo un "disparo preventivo" para hacer cesar la conducta del conductor, según indica el informe de la fuerza de la policía. Pero el disparo dio en un brazo del adolescente, que perdió el control de la moto y chocó con otra unidad que pasaba por el lugar.

Como consecuencia, el primer conductor de la moto se precipitó al suelo y el conductor del otro rodado se retiró del lugar.

Quién es el adolescente herido

El adolescente lesionado fue identificado como Reinaldo Campos, de 19 años con domicilio en Quimilí, Santiago del Estero. Minutos después del impacto de bala, fue trasladado al hospital y derivado al Hospital Regional. El joven presentaba una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo.

Alertado, el fiscal de turno, Diego Cortes, habría dispuesto "examen médico de policía, prevenir la utilización del arma de fuego policial, secuestro de vainas servidas si las hubiese, relevamiento de cámaras y entrevista a testigos presenciales", finalizó