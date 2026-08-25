En un hecho que está siendo investigado en profundidad, un adolescente recibió un disparo de escopeta accionada por un policía, durante un confuso hecho mientras el joven se trasladaba en una moto, al parecer en contramano, en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero.
Quién es el policía que le disparó a un adolescente que circulaba en moto y en contramano
El confuso episodio tiene como protagonistas a un policía y un adolescente, quien recibió un disparo de una escopeta
Según las actuaciones de rigor de la Seccional 29, el hecho se registró a las 23.40 del lunes. El escenario resultó la avenida Avellaneda y calle 9 de Julio, en Quimilí, departamento Moreno.
Según el informe policial, trascendió que mientras varios efectivos de la policía concretaban recorridos de rutina, cuando de repente apareció una moto de 110 c.c. que circulaba a contramano y a toda velocidad.
Al parecer, los policías se atravesaron en las arterias y dieron la voz de alto al adolescente que conducía, pero la moto pasó a elevada velocidad entre los móviles de la policía.
Policía disparó a adolescente: quién es el que accionó el gatillo
Ante dicha situación, el cabo 1º Juan Figueroa "impartió en reiteradas oportunidades la voz de alto, policía", pero el conductor de la moto continuó su marcha a alta velocidad.
Fue entonces que el funcionario hizo un "disparo preventivo" para hacer cesar la conducta del conductor, según indica el informe de la fuerza de la policía. Pero el disparo dio en un brazo del adolescente, que perdió el control de la moto y chocó con otra unidad que pasaba por el lugar.
Como consecuencia, el primer conductor de la moto se precipitó al suelo y el conductor del otro rodado se retiró del lugar.
Quién es el adolescente herido
El adolescente lesionado fue identificado como Reinaldo Campos, de 19 años con domicilio en Quimilí, Santiago del Estero. Minutos después del impacto de bala, fue trasladado al hospital y derivado al Hospital Regional. El joven presentaba una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo.
Alertado, el fiscal de turno, Diego Cortes, habría dispuesto "examen médico de policía, prevenir la utilización del arma de fuego policial, secuestro de vainas servidas si las hubiese, relevamiento de cámaras y entrevista a testigos presenciales", finalizó
En pocas palabras
- Policía disparó: Un adolescente recibió un disparo de escopeta por parte de un policía en Santiago del Estero.
- Contexto del incidente: El joven circulaba en moto a contramano y no respondió al alto policial.
- Investigación en curso: El fiscal de turno dispuso medidas para esclarecer el confuso episodio.