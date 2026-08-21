Una profunda conmoción atraviesa a la zona sur del conurbano bonaerense tras conocerse un trágico episodio registrado en el centro de la localidad de Avellaneda. Una mujer perteneciente a la Policía Bonaerense le quitó la vida a su pequeña hija y posteriormente se suicidó utilizando su arma de fuego reglamentaria dentro de su vivienda.
El peor final para una madre policía y su pequeña hija: conmoción en la fuerza de seguridad
El hecho ocurrió en un departamento de la calle Mariano Acosta. La oficial Estefanía Luján Espínola fue hallada sin vida junto a la menor tras un alerta al 911
Hallazgo en la vivienda y la hipótesis de la investigación
El suceso se descubrió tras un llamado de emergencia al 911 efectuado por personas allegadas a la mujer, quienes alertaron a las autoridades al no lograr establecer contacto ni obtener respuesta a las comunicaciones telefónicas durante varias horas.
Al ingresar al inmueble ubicado sobre la calle Mariano Acosta al 600, los efectivos policiales encontraron los cuerpos sin vida de la oficial Estefanía Luján Espínola y de su hija, identificada con las iniciales L.J.:
- Mecánica del hecho: La principal hipótesis que analizan los investigadores judiciales sostiene que Espínola mató a la menor y luego utilizó su arma de servicio para quitarse la vida.
- Toma de testimonios: La fiscalía a cargo del caso dispuso el relevamiento de pruebas en la escena y la recolección de declaraciones de familiares y vecinos para reconstruir las horas previas al desenlace.
- Hermetismo judicial: Las actuaciones se mantienen bajo estricta reserva a la espera de las conclusiones de las pericias forenses y balísticas.
El último adiós en Lomas de Zamora
Aunque el hecho ocurrió en la jurisdicción de Avellaneda, la noticia generó un fuerte impacto en el partido de Lomas de Zamora, distrito donde la oficial había residido durante varios años junto a su entorno familiar.
Familiares, amigos y allegados se concentraron en la casa velatoria situada sobre la calle Portela al 461, en pleno centro lomense, para despedir los restos de la mujer y de la pequeña en medio de muestras de profundo dolor.
En pocas palabras
- Trágico episodio: Hallan muerta a oficial de policía Estefanía Luján Espínola y a su hija en Avellaneda.
- Alerta al 911: El hallazgo se produjo tras un llamado de emergencia por falta de contacto.
- Hipótesis: Investigan si la oficial mató a su hija y luego se suicidó con su arma reglamentaria.