El peor final para una madre policía y su pequeña hija: conmoción en la fuerza de seguridad

Hallazgo en la vivienda y la hipótesis de la investigación

El suceso se descubrió tras un llamado de emergencia al 911 efectuado por personas allegadas a la mujer, quienes alertaron a las autoridades al no lograr establecer contacto ni obtener respuesta a las comunicaciones telefónicas durante varias horas.

Al ingresar al inmueble ubicado sobre la calle Mariano Acosta al 600, los efectivos policiales encontraron los cuerpos sin vida de la oficial Estefanía Luján Espínola y de su hija, identificada con las iniciales L.J.: