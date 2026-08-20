La rutina diaria de la Policía de Mendoza suele estar marcada por la prevención y el delito, pero en muchas ocasiones la vocación de servicio los pone frente a situaciones límite donde la vida abre paso. Esto fue lo que vivieron dos efectivos mendocinos -la principal Daniela García y el auxiliar primero Roque Muñoz- que se convirtieron en "policías parteros" al asistir el nacimiento de una beba que no esperó a llegar al hospital.
Con vocación a prueba de todo, policías mendocinos asistieron el parto de una bebé en plena calle
Sucedió en una vivienda de Las Heras. Dos efectivos acudieron tras un llamado al 911 y terminaron asistiendo el nacimiento de la pequeña antes de que arribara la ambulancia
El hecho ocurrió cuando una llamada de emergencia al 911 alertó sobre una joven mujer embarazada que había comenzado con un trabajo de parto avanzado y contracciones muy seguidas en su domicilio.
Dada la urgencia del caso y sabiendo que la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) podía demorar unos minutos por el tránsito, el Centro de Estratégico de Operaciones derivó rápidamente a la movilidad más cercana, la número 3.661, a la zona.
Tensión, contención y el primer llanto
Al ingresar a la vivienda, los efectivos se encontraron con la mamá a punto de dar a luz. Evaluando la situación y notando que no había tiempo para trasladarla, la patrulla actuó con rapidez: prepararon el espacio, contuvieron a la madre con calma y aplicaron los protocolos de primeros auxilios aprendidos en la instrucción policial.
Pocos minutos después, la pequeña nació en brazos de los uniformados, quienes se aseguraron de despejar sus vías respiratorias y abrigarla adecuadamente hasta la llegada de los médicos.
Al arribar la ambulancia del SEC, los profesionales de la salud felicitaron la labor de los efectivos, constatando que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en óptimas condiciones de salud, tras lo cual fueron trasladadas al hospital para los controles de rutina.
Una vocación que va más allá de la seguridad
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la templanza y el compromiso del personal involucrado. No se trata de un caso aislado: la capacitación constante en RCP y primeros auxilios que reciben los policías en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) resulta fundamental para resolver exitosamente estos momentos donde cada segundo cuenta.
Historias como esta reflejan el rostro más humano de la fuerza policial, donde la templanza y el servicio permitieron transformar un momento de tensión en una verdadera fiesta para la familia mendocina.
En pocas palabras
- Policías asistieron: dos efectivos de Las Heras asistieron el nacimiento de una bebé en plena calle.
- Llamada al 911: la Policía acudió tras un llamado de emergencia y asistió a la madre antes de que llegara la ambulancia.
- Estado de salud: tanto la madre como la recién nacida se encontraban en óptimas condiciones de salud tras el parto.