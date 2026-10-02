170 disparos, rehenes como escudos y muertes de inocentes en un operativo policial fallido

Lejos de priorizar la integridad de los rehenes, la respuesta de la policía fue la de desatar una balacera que minutos después todo el país iba a lamentar.

El contador y el gerente del banco perdieron la vida de forma instantánea al recibir los impactos de bala, mientras que la mujer sobrevivió milagrosamente al horror.

Una masacre que evidenció falta de preparación táctica

Por su parte, la masacre desató una profunda crisis institucional que deja en evidencia la falta total de preparación táctica para resolver situaciones de alta complejidad con rehenes en juego. Tiempo después, el asaltante que sobrevivió decidió quitarse la vida en la cárcel.

A partir de aquella noche fatídica en Ramallo, los protocolos de seguridad cambiaron de manera radical en el territorio argentino. Las autoridades establecen una regla inquebrantable que rige hasta la actualidad: la preservación de la vida de los rehenes se ubica por encima de cualquier otra especulación táctica o intento de neutralización de los delincuentes.