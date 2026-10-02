Cómo saltar los anuncios de YouTube en 5 segundos: el paso a paso

Para saltar los anuncios de YouTube y escuchar contenido sin interrupciones y sobre todo sin pagar suscripciones, podés poner en práctica un truco muy simple en la URL de los vídeos, además de seguir otros pasos que no te llevarán más de 5 minutos.

Cómo saltar los anuncios de YouTube en 5 segundos: el truco que funciona

Hay una solución para la publicidad en la plataforma y un modo de seguir usando su aplicación mientras el teléfono está bloqueado.

Si estás desde la computadora, tenés que abrir el vídeo de YouTube que querés ver o escuchar y en la barra de direcciones (URL), tenés que agregar un guion entre la letra 't' y la segunda 'u' de la palabra YouTube (de modo que quede `yout-ube.com/...`).