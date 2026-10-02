Cómo saltar los anuncios de YouTube en 5 segundos: el paso a paso

A muchas personas les pasa que tienen ganas de escuchar música, ver algún video o incluso una película para acompañar un momento y los anuncios publicitarios lo terminan interrumpiendo por completo. Si estás cansado/a de que te pase, te enseñamos cómo eliminarlo y disfrutar sin interrupciones.
Para saltar los anuncios de YouTube y escuchar contenido sin interrupciones y sobre todo sin pagar suscripciones, podés poner en práctica un truco muy simple en la URL de los vídeos, además de seguir otros pasos que no te llevarán más de 5 minutos.
Cómo saltar los anuncios de YouTube en 5 segundos: el truco que funciona
Si estás desde la computadora, tenés que abrir el vídeo de YouTube que querés ver o escuchar y en la barra de direcciones (URL), tenés que agregar un guion entre la letra 't' y la segunda 'u' de la palabra YouTube (de modo que quede `yout-ube.com/...`).
Después, pulsa Enter y el vídeo se abrirá en pantalla completa, sin publicidad ni interrupciones. Ahora en csmbio si estás desde el celular: abrí el navegador de Chrome y activá el "Modo escritorio" o "Sitio para computadora" desde el menú de opciones del navegador. Después solo deberás aplicar el mismo truco agregando el guion en la URL.
Además, puedes elegir la opción de escuchar música con la pantalla del celular bloqueada si activas el modo escritorio en tu celular. Entonces, al bloquear la pantalla del celular, el audio seguirá sonando en segundo plano como si fuera una aplicación de música.
Cómo eliminar anuncios emergentes, ventanas molestas y software indeseado
Si el problema es que te aparecen anuncios emergentes o notificaciones molestas al entrar en Chrome, podés limpiarlo así:
- Eliminar aplicaciones problemáticas en Modo seguro.
- Activa la protección de Play Protect de Google.
- Bloquea notificaciones de sitios web molestos en Chrome desde notificaciones, información de la página, permisos, notificaciones.
En pocas palabras
- YouTube: se revela un truco para saltar anuncios en 5 segundos modificando la URL.
- Computadoras y celulares: el método funciona tanto en PC como en dispositivos móviles activando el modo escritorio.
- Soluciones adicionales: se ofrecen pasos para eliminar anuncios emergentes y software indeseado en Chrome.